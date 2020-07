Dresden

Klimaaktivisten von der „For Future“-Bewegung haben am Montag Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) einen Maßnahmenkatalog überreicht. Darin haben die Dresdner Ableger von „Fridays For Future“, „Parents For Future“ und „Scientists For Future“ 117 Punkte zusammengetragen, um die Stadt bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen.

Stadt plant Maßnahmenpaket bis Juni 2022

Anfang des Jahres hat der Stadtrat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beauftragt, einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, mit dem Dresden deutlich vor 2050 klimaneutral wird. Bis Juni 2022 soll das neue Energie- und Klimaschutzkonzept dem Stadtrat vorliegen.

Klimaaktivisten befürchten Stillstand

Der „For Future“-Bewegung dauert das zu lange. „Wir sind uns einig: Im Angesicht der fortschreitenden Klimakrise sind zwei weitere Jahre ohne zentrale Schritte für den Klimaschutz nicht mehr vertretbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihren 177 Maßnahmen wollen die Aktivisten der Politik einen Denk- und Diskursanstoß geben. „Wir wollen die Stadt mit Ideen überfluten“, sagt Kevin Bauch von „Fridays For Future“.

Themenbereiche wie Gebäude, Verkehr und Grünflächen

Die Vorschläge zielen auf die Bereiche Energie und Gebäude, Mobilität und Verkehr sowie Stadtbild und Grünflächen ab. So wird unter anderem die „stufenweise Umstellung der Energieversorgung aller städtischen Einrichtungen auf 100 Prozent Ökostrom“ gefordert, die „Schaffung von temporär autofreien Straßenzügen und Parkplätzen“ und die „großzügige Verbreiterung der Elberadwege“. Mit ihrem Katalog wollen die Klimaschützer der Stadt helfen, geeignete Lösungen zu finden und umzusetzen. Dabei gehe es vor allem um solche, die im Handlungsspielraum der Stadt liegen.

