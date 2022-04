Freundin verprügelt: Dresdner Gericht schickt Schläger in den Knast

Dresden

„Sie sind ein erheblich vorbestrafter Intensivtäter und Bewährungsbrecher“, erklärte Richter Arndt Fiedler dem Angeklagten, Robbin S. Der ist zwar gerade erst 24 geworden aber sein Vorstrafenregister ist lang: 14 Einträge. Bisher kam er aber immer glimpflich davon: Verfahren eingestellt, Geldstrafen und immer wieder Bewährung.

Nun kam es aber richtig dick. Insgesamt vier Jahre. Das Gericht musste zwei Strafen bilden, da ein anderes Urteil und zwei Strafbefehle einbezogen werden mussten. Und es kann noch mehr werden, wenn die neun Monate auf Bewährung, die er vor einem Jahr kassierte, widerrufen werden.

„Der erste Tritt ging immer in den Magen“

Robbin S. hatte im Juni 2020 eine junge Frau kennengelernt, die er ab August regelmäßig vermöbelte, schubste, in der Wohnung einschloss und mit allem bewarf was er greifen konnte – mit Flaschen, einem Stuhl, auch mal einem Ventilator. Er stieß sie mehrfach in die Badewanne, dass sie mit den Rippen auf dem Wannenrand landete, schlug ihren Kopf gegen die Wand, stieß sie auf Bahngleise, trat auf sie ein, gern in den Bauch.

„Das war immer so, der erste Tritt ging immer in den Magen“, erklärte die 21-Jährige. Sie hat lange an den Verletzungen laboriert, trotzdem ging sie stets zu ihm zurück. „Er schrieb dann immer, er würde sich ändern und man bindet sich ja auch an einen Menschen. Es war dumm.“ Gestritten haben beide sicher viel, das taten sie sogar im Gericht. Zur Polizei ging sie erst im Mai 2021, nachdem er sie in der Wohnung heftig attackiert hatte. „Meine Mutter und vor allem seine Mutter drängten mich dazu“, sagte sie.

Robbin S. legte ein sehr halbherziges Geständnis ab und redete alles schön und quatschte dem Richter sogar bei der Urteilsbegründung rein. Ja, es habe Streit gegeben, ihm sei auch mal die Hand ausgerutscht, aber alles sei halb so schlimm und ganz anders gewesen. Und Schuld war nicht er, sondern sie oder sein Drogenkonsum. Sie würde übertreiben und lügen. Glaubte ihm aber keiner.

Von ml