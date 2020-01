Freude, Taumel, Knall und Rauch: Ein Kommentar zum Silvesterfest in Dresden

Dresden

Silvester ist schön, macht aber viel Arbeit. Nicht nur im Vorfeld wird dekoriert, gekocht, gebraten und inszeniert. Ungemein aufwendig gestaltet sich nach der Vorbereitung eines Festes seine Nachbereitung. Das bewahrheitete sich am ersten Tag des jungen Jahres 2020. Geknallt und geblitzt wurde, dass der Himmel über Dresden blinkte. Schade, dass so manches professionelle Höhenfeuerwerk im rötlichen Bodennebel der Böller unterging.

Einige Fleißige helfen beim Neujahrsputz

Weniger prächtig sah es bei Lichte betrachtet aus nach dem großen Rausch: Scherben, Konfetti, Sektflaschen und zerfetzte Pappreste stellen alljährlich den sichtbaren Teil der Verschmutzungen nach dem Silvesterfest dar. Mit einem Böllerverbot in Dresdenhätte das sicherlich anders ausgesehen. Aber die Entscheidung der Stadt fiel für den freien Knall. Wie Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer der Passauer Neuen Presse, feststellte: „Feuerwerk und Böller gehören seit vielen Jahrzehnten zu den Feiern an Silvester dazu und sind ein Ausdruck von Lebensfreude.“ Lebensfreude allerdings muss nicht zwangsläufig lebensfreundlich sein. Das lehrt das Leben. Und der Kater am nächsten Morgen.

Genug Menschen blieben davon verschont und begrüßten den milden, sonnigen Neujahrstag mit einem Spaziergang. Einige nahmen eine Mülltüte mit und halfen beim großen Neujahrsputz, so beobachtet an der Elbe unweit des Käthe-Kollwitz-Ufers. Doch das Gros übernahmen wie jedes Jahr die fleißigen Mitarbeiter der Stadtreinigung.

Zur Galerie Aus Perspektive der Polizei und der Stadtreinigung bot das Silvesterfest keine größeren Überraschungen.

Die Feuerwehr musste Balkone, Strohballen, Motorräder und Scheunen löschen. Zahlreiche Feuerwerke wurden gezündet, manche Zündungen gingen glücklicherweise nach hinten los, wie in einem Supermarkt auf der Prager Straße, in dem ein Mann versuchte, mit einem brennenden Böller eine Kettenreaktion auszulösen. So mancher Knaller sorgte für Empörung und Sorge statt Staunen. Neben Zündlern hielten Einbrecher die Polizei auf Trab, aber, wie diese in ihrer Pressemitteilung nüchtern mitteilt, keines der Vorkommnisse stach aus den „anlasstypischen Sachverhalten“ heraus, im Gegenteil: „Es kann eingeschätzt werden, dass die Bewohner und deren Gäste den Jahreswechsel friedlich gefeiert haben.“ Ähnlich lautet das Resümee der Rettungskräfte. Verhältnismäßig friedlich also, vom normalen Taumeln und Fallen in der Silvesternacht abgesehen – für das neue Jahr sei an dieser Stelle Frieden über die Verhältnisse hinaus gewünscht.

Von Philine Schlick