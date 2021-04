Dresden

Wenn bei der Stadtteilfeuerwehr Langebrück der Funkmeldeempfänger zum Einsatz ruft, setzt sich ein eingespieltes Szenario reibungslos in Gang. Anfahrt zum Gerätehaus an der Lessingstraße, Klamotten an, rein ins Einsatzfahrzeug – einer neben dem anderen – und ab geht’s zum Ort des Geschehens. An Corona erinnert jetzt nur die OP-Maske, die jeder Kamerad tragen muss.

Die insgesamt 40 Feuerwehrmänner und drei Frauen unter Wehrleiter Sören Hilsberg sind ein eingespieltes Team. Brände löschen, Eingeklemmte befreien, umgestürzte Bäume beseitigen, ABC-Messung – auf die Untersuchung möglicher Gefahrstoffe etwa bei Gasgeruch haben sich die Langebrücker spezialisiert – all das muss im Ernstfall rasch und reibungslos laufen.

„Freiwillig“ bedeutet nicht: entbehrlich

Dahinter stecken jahrelange Routine, sorgfältige Ausbildung und gemeinsame Übungen. Letztere fanden vor Corona mehrmals im Monat statt. Dann war Schluss. Bis Ende 2020 durften die Dresdner Gerätehäuser nur für Einsätze und zwingend notwendige Aufgaben zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft betreten werden. Denn: Können inmitten einer Pandemie 20 Feuerwehrleute in einem Raum Knoten üben? Nein. Erste Hilfe trainieren an einer Puppe, die jeder anfasst? Nein.

Aber: Kann die Freiwillige Feuerwehr ohne diese Übungen funktionieren? Auch hier lautet die Antwort: Nein. Nicht, weil die Kameraden all ihre Fähigkeiten sofort wieder verlernen würden. Aber bestimmte Inhalte und regelmäßige Trainings sind gesetzlich für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft vorgeschrieben. Atemschutzgeräteträger etwa müssen einmal jährlich die Übungsstrecke in Übigau absolvieren, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Mit einem speziellen Hygienekonzept klappt das bei den Dresdner Feuerwehren auch in Coronazeiten.

Zum Jahresende 2020 war dennoch allen klar: So kann es nicht weitergehen. Langebrück ist eine von 21 Stadtteilfeuerwehren in Dresden, die von Freiwilligen besetzt wird. Doch „freiwillig“ heißt nicht „entbehrlich“. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind essenzieller Bestandteil der Gefahrenabwehr der Landeshauptstadt Dresden“, heißt es aus dem Brand- und Katastrophenschutzamt. Die fünf Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr allein könnten im großen Stadtgebiet die Hilfsfristen kaum einhalten. Viel zu lange dauert oft die Anfahrt in Gebiete am Stadtrand. Auch Großeinsätze sind ohne die Ehrenamtlichen kaum zu stemmen.

Dresdens Stadtteilfeuerwehren Dresdens Freiwillige Feuerwehr wurde 1863 gegründet. Momentan gibt es 21 sogenannte Stadtteilfeuerwehren (Brabschütz, Bühlau, Cossebaude, Eschdorf, Gompitz, Gorbitz, Kaitz, Klotzsche, Langebrück, Lockwitz, Mobschatz, Niedersedlitz, Ockerwitz, Pappritz, Pillnitz, Rockau, Schönfeld, Weißig, Weixdorf, Wilschdorf und Zaschendorf) mit über 600 aktiven Mitgliedern. Hinzu kommen 20 Jugendfeuerwehren, eine Kinderfeuerwehr, das Blasorchester BO112 und die Abteilung Traditionspflege. Wer Mitglied werden möchte, kann sich direkt an die nächstgelegene Stadtteilfeuerwehr oder die Geschäftsstelle unter (0351) 81 55 209 oder gff@dresden.de wenden.

Folglich ließ die Stadt Übungsdienste mit Beginn 2021 wieder zu, allerdings mit Einschränkungen. Maximal zehn Feuerwehrleute dürfen gemeinsam im Freien oder in weitläufigen Fahrzeughallen unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln üben.

Damit das funktioniert, haben sich auch die Langebrücker umstellen müssen. „Die Handhabung von Fahrzeugtechnik etwa können wir in kleinen Gruppen in der Halle trainieren“, erklärt der stellvertretende Wehrleiter Tino Seiferheld. „Belehrungen und das Erste-Hilfe-Training haben wir erstmal in den Sommer verschoben“, so der 50-Jährige. Ansonsten werden die Grüppchen sorgsam zusammengestellt, etwa nur Maschinisten oder nur Führungskräfte. „Man kennt ja seine Leute und weiß, wer was braucht.“

Dennoch leidet die Ausbildung junger und auch erfahrener Kameraden unter der Pandemie. Die sächsische Landesfeuerwehrschule in Nardt bei Hoyerswerda, an der Freiwillige und Berufsfeuerwehrmänner gemeinsam Lehrgänge etwa zum Gruppen- oder Zugführer besuchen, bietet weiterhin nur eingeschränkte Kurse an. Das wirft viele Planungen über den Haufen. Für Anwärter wie den jungen Nico Röscher bedeutet die Pandemie Verzögerung. Der 18-Jährige ist seit 2018 Teil der aktiven Langebrücker Wehr. Um vom Anwärter zum Feuerwehrmann aufzusteigen, benötigt er Anleitung, Ausbildung, Übung. „Die Grundausbildung ist zwar weiterhin möglich, es dauert aber alles länger“, weiß Tino Seiferheld.

Online üben ist nicht dasselbe

Knoten über können die Kameraden zuhause mit dem Lehrbuch. Manche Lehrgänge finden auch online statt. Zwar nicht in Langebrück, aber Seiferheld hat auch das schon mitgemacht und meint: So richtig dasselbe ist es nicht. „Bei einem Atemschutzlehrgang ist es auch wichtig, das Gewicht des Geräts zu spüren“, nennt er ein Beispiel. Der Austausch mit Gleichgesinnten entfällt ebenso. „Die Festigung des Wissens im Gespräch fehlt. Das ist auch eine Begleiterscheinung der Pandemie.“

Nico Röscher (l) und David Vogel üben mit dem Pressluftatmer. Zum Lernen ist es auch wichtig, das Gewicht des Geräts zu spüren. Quelle: Dietrich Flechtner

Sowieso bedeutet Freiwillige Feuerwehr nicht nur Training und Einsatz, sondern auch Gemeinschaft. Das Feuerwehrjahr prägen auch Kameradschaftsabende, Tage der offenen Tür, Ausflüge. All dies fällt Corona zum Opfer. „Die Jugendfeuerwehr und die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen“, bedauert Seiferheld. „Wir haben immer wieder mit Planungen begonnen. Aber bei der Unbeständigkeit der Regelungen mussten wir einen Schlussstrich ziehen“, – sehr zum Bedauern der Kameraden und auch der Anwohner, die immer reichlich zu den Veranstaltungen strömen.

Erstmal muss es so weitergehen. Hauptsache die Einsatzbereitschaft steht und professionelle Hilfe ist in Reichweite, wenn sie benötigt wird. Das honoriert auch der zuständige Erste Bürgermeister Detlef Sittel: „Auf die Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehren ist Verlass. Ich danke allen für Ihre Einsatzbereitschaft und Motivation – auch und gerade unter diesen erschwerten Bedingungen.“

Auf lange Sicht wünschen sich aber nicht nur die Kameraden in Langebrück, dass das jetzt so stille Gerätehaus bald wieder ein Ort der Kameradschaft wird.

