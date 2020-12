Dresden

Sachsen plant die Verteilung von Masken in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden an.

Der Freistaat will nach den Angaben der Ministerin in der kommenden Woche mit der Verteilung von fünf Millionen FFP2-Masken beginnen. Sie sollen an die Einrichtungen kostenlos abgegeben werden, seien aber vor allem für die Besucher gedacht, damit diese bei ihren Angehörigen sein können. Die Mitarbeiter seien über andere Wege bei der Versorgung mit Masken abgesichert.

Ministerin rät von Ski-Ausflüge ab

Die Ministerin verwies auf die weiterhin sehr ernste Lage in der Coronakrise. Von Sonnabend bis Montag seien in Sachsen wieder 4816 neue Infektionsfälle dazugekommen. 115 Menschen sind in dieser Zeit an oder mit Corona gestorben.

Daher riet sie den Sachsen auch davon ab, die Ski-Gebiete beispielsweise in Tschechien zu besuchen. So lange das Nachbarland Risikogebiet sei, müssten Rückkehrer in Sachsen in Quarantäne gehen. Die Minister machte aber deutlich, dass jeder überlegen sollte, ob es derzeit wirklich notwendig ist, solche Ausflüge zu machen. „Ich kann das nicht empfehlen derzeit.“

Köpping appelliert an Verantwortung

Köpping verteidigte auch die Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage wie beispielsweise die Zulassung von Übernachtungen für Familienangehörige in Hotels oder Pensionen. Dabei gehe es nicht um touristische Angebote, sondern um Ausnahmefälle um Angehörige unterzubringen, wenn das sonst nicht möglich wäre. Die Übernachtung soll zwei bis drei Tage nicht überschreiten.

Die Ministerin verwies aber darauf, dass Landkreise oder Kommunen dies auch mit Allgemeinverfügungen einschränken könnten, wenn es die Lage bei den Infektionszahlen erforderlich erscheinen lasse. Köpping kündigte an, dass der Freistaat die verhängten Maßnahmen auch in den Kommunen stärker kontrollieren will. Die Sachsen sollten verantwortungsvoll mit den Regelungen umgehen.

Von Ingolf Pleil