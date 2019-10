Dresden

Fünf Dresdner Tankstellen hatten Marie-Louise R. und Alexander S. Anfang des Jahres in Bonnie-und-Clyde-Manier geplündert – am Dienstag wurde das Pärchen wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Und zwar nach Jugendstrafrecht, da beide zur Tatzeit erst 18 Jahre alt waren.

Alexander S. kassierte drei Jahre und drei Monate. Er wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Die junge Frau wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Ob die zur Bewährung ausgesetzt wird, entscheidet sich in einem halben Jahr. Bis dahin absolviert sie eine Therapie in einer Jugendhilfe-Einrichtung. Läuft das gut, kann sie auf Bewährung hoffen. Wenn nicht, muss sie ins Gefängnis.

Treibender Keil der Überfälle war Alexander S. Er sagte, wo es langgeht. Sie befand sich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die erste Tankstelle hatte der Angeklagte allein überfallen, dann machte sie mit, betrat maskiert die Gebäude,bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Er wartete draußen im Auto.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot unterwegs, zunächst vergeblich. Dann half Kommissar Zufall. Eine Kriminalbeamtin, die die Aufnahmen der Überwachungskameras in den Tankstellen gesehen hatte, erkannte das Pärchen in einer Straßenbahn, folgte ihm und verständigte ihre Kollegen. Die Polizei ging bei ihren Ermittlungen davon aus, dass die Überfälle der Drogenbeschaffung dienten.

Der gesamte Prozess, inklusive Urteil fand auf Antrag der Verteidigung hinter verschlossenen Türen statt. Die junge Frau sei instabil, unsicher und habe eine reifeverzögerte Persönlichkeit. Alex S.leide unter Psychosen.

Von Monika Löffler