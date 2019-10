Dresden

Der Kreisverband Dresden der Freien Wähler will Barbara Lässig loswerden. Auf der Mitgliederversammlung am Montag wurde ein Ausschlussantrag gegen die frühere Stadträtin gestellt, erklärte Steffen Große, Landesvorsitzender der Freien Wähler, auf Anfrage der DNN. „Satzungsgemäß muss der Vorstand über den An...