Dresden

Die Eisfläche ist glatt poliert, der Glühwein steht bereit und die Lichterketten hängen: Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch hat der Winterzauber begonnen. Auf 1000 Quadratmetern können Eislauffans seit Freitag beim „Dresdner Winter“ ihre Bahnen drehen und – wer es kann – Kunststücke vorführen. Wer sich noch nicht auf die riesige Eislaufbahn traut, kann seine Schlittschuhe auch auf der Kinder-Eisfläche testen. Die Sportler unter den Eisläufern dürfen sich zudem auf drei separaten Eisstockbahnen messen.

Sternekoch Stefan Hermann selbst gibt hier den Eismeister und bereitet auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch alles für den „Dresdner Winter“ vor. Quelle: Dietrich Flechtner

Neben Eislaufspaß erwarten die Besucher des Dresdner Winters Glühwein, Kinderpunsch und süße Naschereien. Eine Neuigkeit in diesem Jahr ist der Eierlikör. Gab es diesen bisher nur in der klassischen und in der Nudossi-Variante, können die Besucher nun auch Eierlikör mit Gebrannte-Mandel-Aroma schlürfen.

Dabei bleibt es nicht. Auf die Eröffnung der Eislaufbahn folgen viele Programmpunkte bis zum Finale am 23. Februar 2020. So finden am Wochenende der „ Outdoor Handmade Markt“ mit Workshops sowie das Puppentheater „Der Hase und der Igel“ statt. Wer noch nicht ganz fit auf den Schlittschuhen ist, kann am 23. November, 9 Uhr, beim Eislaufkurs mitmachen.

Weitere Infos: konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter/termine

Von DNN