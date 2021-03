Dresden

Ob beim Einkommen, im Beruf, bei der Kinderbetreuung, im Care-Bereich oder im Haushalt – Frauen wollen dem männlichen Geschlecht gegenüber gleichberechtigt sein. Darum gehen (unter anderem) jährlich am 8. März Frauen weltweit auf die Straße, und fordern ihre Rechte ein. Wegen der Coronapandemie muss auch der Frauenkampftag anders stattfinden – vor allem Corona-konform. In Dresden sind etliche Aktionen und Veranstaltungen geplant.

„Das Private ist politisch“

Die „Schüler:innengewerkschaft Schwarze Rose“ hat im Vorfeld zu einem feministischen Schulstreik aufgerufen. Von 8.30 bis 10 Uhr streiken Schüler des Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen Dresden (BSZ) Karl-August-Lingner an der Maxim-Gorki-Straße in Pieschen. Schüler der Semperschule am Bahnhof Neustadt streiken von 12 bis 13.30 Uhr.

Nach dem Grundsatz „Das Private ist politisch“ fordern Schüler und Azubis unter anderem einen regelmäßigen emanzipatorischen Aufklärungsunterricht durch schulexterne Pädagogen und Maßnahmen, die Schüler für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Klassismus und Behindertenfeindlichkeit sensibilisieren. Außerdem sprechen sie sich für kostenlose Hygieneartikel wie Tampons auf Schultoiletten, Menstruationsurlaub und besserer technischer Ausstattung fürs Homeschooling aus.

Feministischer Streik als praktische Verweigerung

Die „Freie Arbeiter*innen Union Dresden“ (FAU) ruft in Dresden zu einem feministischen Streik am Elbufer auf. Zwischen 14 und 17 Uhr streiken am Königsufer verschiedene Vereine, soziale Träger, Initiativen, Organisationen und Gewerkschaften, darunter das Frauen*- und Feministische Streik-Netzwerk Dresden, die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen e.V., Click Critique – Initiative für gerechte Bedingungen in der Sozialen Arbeit und die Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden.

Auslöser für den Streik sind die Auswirkungen der Coronapandemie für Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans-Personen: Sie arbeiten häufig in „systemrelevanten“ Berufen, etwa in der Krankenpflege oder im Bereich Bildung und Soziale Arbeit. Zudem komme die unbezahlte Arbeit im privaten Bereich, wie Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen.

FAU-Sprecherin Paula Birnbaum sagt: „Wir werden aufgerieben zwischen Sorgearbeit und Existenzsicherung, persönlichen Abhängigkeiten und müssen als emotionale Puffer umso mehr Trost und Lust „spenden“, je länger die Pandemie andauert.“ Der feministische Streik als praktische Verweigerung sei notwendiger denn je. „Nicht Corona ist die Krise, sondern der patriarchale Kapitalismus.“

Digitale Diskussion zum Tag der Lohngleichheit

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Sachsen veranstaltet zum Equal Pay Day am 10. März von 9.30 bis 12 Uhr einen digitalen Dialog via Microsoft Teams. Dabei soll es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verteilung der Sorge- und Hausarbeit als auch Chancengleichheit bei Fort- und Weiterbildung gehen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und damit einhergehend Pflege im Privatbereich. Weil pandemiebedingt Kitas und Schulen geschlossen waren, mussten viele Familien Erwerbs- und Sorgearbeit neu verteilen. Dies geschah laut DGB oft zu Lasten der Frauen. Bei der digitalen Veranstaltung geht es um aktuelle Regelungen im Freistaat als auch in Betrieben. Im Anschluss können Teilnehmer diskutieren und Erfahrungen austauschen.

Interessierte melden sich bis zum 8. März für die Veranstaltung unter sac.frauen@dgb.de an. Sie erhalten einen Zugangslink beziehungsweise die Telefonnummer zum Einloggen per Mail.

Von Sabrina Lösch