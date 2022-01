Dresden

Sarah Thomas ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Projektkoordinatorin des Frauenstadtarchivs Dresden. Sie hat Geschichts- und Politikwissenschaften sowie klassische Archäologie studiert. Ihr Hauptanliegen ist es, historische Frauenpersönlichkeiten öffentlich zu machen und damit weibliches Wirken aus vergangenen Epochen aufzuzeigen und auf deren Vorbildwirkung für die heutige Zeit hinzuweisen.

Frau Thomas, seit wann sind Sie und Ihre Kollegin im Frauenstadtarchiv tätig?

Ich arbeite seit 2019 für das Frauenstadtarchiv (FSA) und habe am Digitalisierungsprojekt mitgewirkt. Dabei ging es darum, den Bestand, welcher im Stadtarchiv lagert, zu digitalisieren und neuen Bestand anzuwerben. Seit April 2021 bin ich gemeinsam mit Friederike Berger Projektkoordinatorin des FSA.

Archivbestand lagert im Stadtarchiv

Hat das Frauenstadtarchiv eine Verbindung zum Stadtarchiv?

Das Frauenstadtarchiv hat eine lange Tradition. Wir entstammen dem Vorgängerverein „Verein zur Erforschung Dresdner Frauengeschichte“, welcher ursprünglich seinen Sitz an der Hechtstraße hatte. Als dieser dann ins Stadtarchiv umzog, löste sich der Verein auf. Aber das Stadtarchiv erkannte die Wichtigkeit dieses Projekts und gründete als Unterprojekt das Frauenstadtarchiv. Somit lagert unser Bestand weiter im Stadtarchiv. Wenn jemand Informationen braucht, kann er bei uns anfragen und wir suchen das benötigte Material heraus.

Workshops zu Abtreibungsparagrafen 218

Welches Projekt betreuen Sie aktuell?

Von unseren Vorgängerinnen haben wir das diesjährige Projekt „HERRschaft. Macht. Körper – Feministische Perspektiven“ übernommen und im Zuge dessen Workshops organisiert. In einem der Workshops beschäftigen wir uns mit dem Abtreibungsparagrafen 218 des Strafgesetzbuchs in Geschichte und Gegenwart. Dabei geben wir einen historischen Abriss über die letzten 150 Jahre und beziehen uns auf Material aus unserem Bestand. Danach sprechen wir darüber, was das Wissen mit den Teilnehmerinnen macht und kommen von der rationalen Herangehensweise auf eine kreative Ebene. In dieser Phase des Workshops befassen wir uns zum Beispiel mit Anti-Abtreibungs-Flyern, welche die Teilnehmerinnen für sich entschärfen und umformulieren können, um sich weniger angegriffen zu fühlen. Und wer möchte, kann den danach vorstellen. Zum Ende hin ist es wichtig, wieder in den Alltag zu kommen. So lief es bei der ersten Veranstaltung Ende Oktober ab.

Im Frauenstadtarchiv wird alles gesammelt und katalogisiert, was das Thema Frau betrifft. Quelle: Anja Schneider

Wegen der neuen Bestimmungen wurde die für Ende November geplante zweite Veranstaltung in das erste Quartal von 2022 verschoben. Dafür kann man sich auch noch bei uns anmelden. Der andere Workshop, welcher digital stattfinden wird, beschäftigt sich mit dem Thema „Regelschmerzen sind normal? Der Gender Data Gap in der Frauengesundheit“.

Wo wird Frau fremdbestimmt?

Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Woran machen Sie fest, welches Thema als nächstes interessant und relevant ist?

Wir setzen uns Mitte beziehungsweise Ende des Jahres zusammen, betrachten den aktuellen Forschungsstand und schauen über die Sozialen Medien, wo gibt es Bedarf und was beschäftigt die Menschen momentan. Dann schauen wir uns den Bestand an: Wo fehlt etwas, wo müssen wir etwas aufarbeiten. So entstehen die Ideen und dann werden Förderanträge gestellt. Dieses Jahr ist unsere Leitfrage „Wo wird Frau als Körper, aber auch Frau als Psyche fremdbestimmt?“. Das heißt, wir setzen uns damit auseinander, wie diese Fremdbestimmung stattfindet, und schauen dann in die Geschichte, wo gibt es Frauen, die aus dem Patriarchat ausgebrochen sind.

Was erhoffen Sie sich von dem Workshop?

Als Archiv geht es uns hauptsächlich darum, biografische Perspektiven aufzunehmen und zu zeigen, dass der Paragraf 218 nicht nur ein stummer Paragraf ist, sondern dass er Menschen betrifft. So haben wahrscheinlich schon die meisten Frauen die Befürchtung gehabt, schwanger zu sein und darüber nachgedacht, wie es dann weitergehen soll. Das ist so tief in uns drin, dass es jeden etwas angeht. Außerdem wollen wir einen Beitrag zur Abschaffung der Paragrafen 218 und 219a leisten. Letzterer verbietet die „Werbung für Schwangerschaftsabbrüche“ und damit auch Informationen über die Art und Weise des Abbruchs.

Sie sprachen soeben von Förderungsanträgen, von wem werden Sie gefördert?

Generell werden wir von den Gleichstellungsstellen der Stadt Dresden und des Landes Sachsen gefördert, das passiert dann projektweise. Das Projekt für das digitale FSA wurde beispielsweise vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend organisiert.

Mode für Frauen: nichts vorschreiben lassen

Haben Sie schon Ideen für nächstes Jahr?

Im nächsten Jahr wollen wir uns mit Female Empowerment am Beispiel von Mode auseinandersetzen. Ganz speziell, wie sich Frauen zur Zeit der Reformmodebewegung bildlich als auch praktisch aus dem Korsett befreit haben. Und im Gegensatz dazu, wie heute die Fast-Fashion-Industrie uns immer noch vorzuschreiben versucht, was wir wann wie zu tragen haben. Auch dafür planen wir wieder Workshops, zum Beispiel, wie können wir Mode für uns zurückerobern oder auch reparieren und upcyclen. Auch mit der MeToo-Debatte und dem Begriff der „Body Positivity“ würden wir uns gerne auseinandersetzen.

Stelle für Archiv-Fachkraft fehlt

Welche Ziele und Wünsche verfolgen Sie für das Frauenstadtarchiv?

Wir würden uns eine dauerhafte und mehr das Archiv betreffende Förderung wünschen. Denn dadurch, dass wir nur eine Förderung für die einzelne Projekte erhalten, fällt die Archivarbeit leider fast komplett weg. Zurzeit türmen sich bei uns die Kisten mit Material, welches gesichtet, katalogisiert und systematisiert werden muss. Das funktioniert momentan nur über Ehrenamtliche, die uns dabei helfen und wofür wir sehr dankbar sind, aber ihnen fehlt eben leider eine archivfachliche Ausbildung. Somit fehlt uns eine vollbezahlte Stelle. Weiterhin wollen wir die Projekte und auch das FSA noch inklusiver aufstellen, in dem wir es geschlechtlich und kulturell diverser abbilden.

