Frauen in Dresden zur Prostitution gezwungen – Prozessauftakt

Dresden

Im Oktober 2019 rückten Beamte des Bundeskriminalamts, der Dresdner Polizei und Staatsanwaltschaft auf der Hamburger, Pennricher, und der Zwickauer Straße an und hoben drei als Massagesalon, Pension oder Hausmeisterservice getarnte Bordelle und zwei Bordellwohnungen aus. Bei der Razzia trafen sie auf 20 Prostituierte und die Chefetage der Etablissements: zwei Pärchen aus Bulgarien. Das Quartett wurde festgenommen, die Haftbefehle gegen die Frauen später außer Vollzug gesetzt.

Ein Beschuldigter starb in Haft

Seit Donnerstag stehen die 25 und 41 Jahre alten Frauen und ein 32-jährige Mann wegen Zuhälterei, besonders schwerer Zwangsprostitution und Menschenhandels vor dem Landgericht. Der vierte Beschuldigte war in der Justizvollzugsanstalt schwer erkrankt und verstorben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, ab 2016 junge Frauen vom Balkan – manche erst 18 oder 19 Jahre alt – unter Vortäuschung falscher Tatsachen oder mit Zwang nach Deutschland gelockt zu haben.

So versprachen sie ihnen etwa einen Job als Begleitdame oder sie drohten ihnen, ihren Kindern oder Verwandten in Bulgarien etwas anzutun. Auch beliebt: Die Loverboy-Methode. Dabei gaukelte einer der Täter den Frauen eine Liebesbeziehung vor und stellte so eine emotionale Abhängigkeit des Opfers her, um es dann hier auf den Strich zu schicken.

Drohungen und Gewalt

Laut Anklage wurden die Frauen – in Deutschland ohne Sozialkontakte, Sprachkenntnisse und Einkommen – von den Angeklagten mittels Drohungen und Gewalt zur Prostitution in den Bordellen gezwungen. Die Angeklagten hätten nicht nur bestimmt, wo die Frauen anschaffen gehen mussten, sondern auch zu welchen Bedingungen und Preisen sie welche sexuellen Handlungen durchzuführen und wie viel sie von ihren Einnahmen an die Bordellbetreiber abzugeben hätten.

Weigerten sich die Frauen oder war man mit ihrer „Arbeitsweise“ nicht zufrieden, gab es Prügel, zudem nahm man ihnen als Strafe alle Einkünfte oder den Pass weg.

Der Anstoß zu den Ermittlungen kam übrigens aus Bulgarien. Zwei ehemalige Zwangsprostituierte aus den Dresdner Bordellen hatten sich an die dortige Polizei gewandt, die hatte Kontakt zu ihren Dresdner Kollegen aufgenommen. Zunächst sind sieben weitere Verhandlungstage geplant.

Von Monika Löffler