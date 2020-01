Frank Zander-Ausstellung in Dresden eröffnet

Dresden

„Willkommen Vadder!“ Mit diesen Worte begrüßte Marcus, der Sohn von Frank Zander seinen Vater in den Räumen des Kastenmeiers am Taschenberg. Der Sänger mit der einprägsamen Reibeisenstimme stellt hier seit Sonntag Kunstwerke aus. Acryl und Öl sind seine bevorzugten Malfarben, Fische, Frauen und berühmte Kollegen seine Motive.

Und so hängen ab sofort über den Speisenden etwa Freddy Mercury oder Prince, an der gegenüberliegenden Wand eine Auswahl an Piccolöchen-Fischen – wer Frank Zander heißt, von Sternzeichen Wassermann ist und in einem Fischrestaurant ausstellt, muss einfach Flossen zeigen. Im Raum nebenan gesellen sich Stadtansichten von Hamburg in Öl neben nackte Acryl-Damen mit Namen Gabi und Bärbel.

Die Auswahl ist so bunt wie die Person des Frank Zander, der zur Vernissage am Sonntag mit blauer Brille und guter Laune erschien, auch wenn ihm 13 Uhr „für des Gauklers Seele etwas zu früh“ erschien. Willig gab der mittlerweile 77-Jährige Autogramme, stand für Fotos parat und griff auch selbst zum Mikrofon.

Die Ausstellung ist noch bis 27. Februar zu sehen. Kleiner Bonus: Wer sich entscheidet, eines der 33 „Echten Zander-Bilder“ zu kaufen, erhält obendrauf einen kleinen, von Frank Zander gemalten Zander. Die Preise beginnen bei 1000 Euro.

Eine Besichtigung ist täglich zwischen 15 Uhr unabhängig vom Restaurantbesuch möglich. Weitere Zander-Werke sind in der Walentowski-Galerie im Taschenbergpalais ausgestellt (täglich 9 bis 18 Uhr, sonntags bis 17 Uhr).

Von fkä