In Dresden sinken die Fallzahlen, aber Virologen warnen vor der fünften Welle. Wie ist die Stadt auf einen rasanten Anstieg der Infektionszahlen vorbereitet? Wird die kritische Infrastruktur funktionieren? Dazu äußert sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im DNN-Interview.

Frage: Die Omikron-Variante breitet sich aus. Steht Dresden kurz vor der fünften Corona-Welle?

Dirk Hilbert: Im Moment haben wir noch rückläufige Fallzahlen. Aber bald wird sich Omikron wahrscheinlich vom Westen und Norden aus verbreiten. Wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen.

Was heißt das für die kritische Infrastruktur von Dresden?

Wir beobachten genau, was da jetzt in Großbritannien passiert. Diese Welle hat eine starke Wucht. Ich habe festgelegt, dass alle Bereiche der Verwaltung ihre Notfallpläne überprüfen. Was passiert, wenn wir ähnliche Ausfallzahlen bei Beschäftigten haben wie jetzt in London? Können Kliniken, Gesundheitsamt und Feuerwehr arbeiten, das Bestattungswesen oder der Winterdienst, wenn sehr viele Beschäftigte krank oder in Quarantäne sind? Wir müssen die kritischen Bereiche der Versorgung gewährleisten.

Wie wollen Sie Dresden durch die fünfte Welle steuern?

Ein Beispiel: Wenn es ganz schlimm kommt, werden wir darüber nachdenken müssen, in extrem wichtigen Bereichen Teams einzusetzen, in denen alle positiv getestet sind. Wir müssen positiv getestete Personen von negativ Getesteten separieren. Wenn infizierte Personen keine schweren Verläufe haben, dann sollte es möglich sein, dass sie mit anderen infizierten Personen in den Bereichen arbeiten. Natürlich ohne Kontakt zu Nichtinfizierten. Das geht aber nicht in allen Bereichen. Deshalb ist es so wichtig, sich impfen und boostern zu lassen, weil Impfungen die Gefahr eines schweren Verlaufs reduzieren.

Welchen Notfallplan hat das Rathaus?

Wir verhindern beispielsweise, dass alle Beigeordneten gleichzeitig zusammentreffen. Wir brauchen an der Spitze immer Kollegen, die die Geschäfte führen können, wenn jemand ausfallen sollte. Wir sehen uns alle Bereiche an und fragen uns, ob die Vorkehrungen ausreichen. Zum Beispiel: Welche IT-Fachleute aus anderen Ämtern können wir zusammenziehen, wenn der halbe Eigenbetrieb IT ausfallen sollte?

Wann übernimmt ein Krisenstab das Pandemie-Management?

Wir haben einen Krisenstab: die Runde der Beigeordneten mit dem Oberbürgermeister. Die Pandemie ist kein kurzfristiges Ereignis wie eine Flut oder ein Tornado. Deshalb sind wir nicht in die Stabsstrukturen gegangen. Ich will keine Parallelstrukturen aufbauen, die zu großen Reibungsverlusten führen. Es gibt in der Verwaltung ein funktionierendes System, in dem Pandemie-Management betrieben wird, und das ist das Gesundheitsamt. Da haben wir die Strukturen neben der Regelstruktur aufgebaut. Krisenmanagement leisten wir in der Beigeordnetenrunde, die je nach Notwendigkeit tagt. Wenn es erforderlich ist, dann jeden Tag.

Viele Stadträte beschweren sich, dass sie bei Corona nicht einbezogen werden. Können oder wollen Sie den Stadtrat nicht beteiligen?

Kommunales Pandemie-Management kann man nicht auf der parlamentarischen Diskussionsebene leisten. Da hat die Exekutive im Rahmen der Vorgaben zu agieren. Aber: 80 Prozent der Vorlagen zur Corona-Thematik im Stadtrat sind von der Verwaltung gekommen. Wo es Gestaltungsspielraum gibt über das reine Abarbeiten von Aufgaben hinaus, haben wir den Stadtrat einbezogen. Der Rat konnte eigene Akzentuierungen setzen und war dazu aufgefordert, die Frage zu beantworten, ob wir als Stadt eigene Ressourcen in die Hand nehmen, um für die Dresdner die Lasten der Pandemie zu mildern. Damit haben wir unter anderem Wirtschaftshilfen, das Impftaxi oder den Erlass der Sondernutzungsgebühren auf den Weg gebracht. Ich wüsste nicht, welchen Auftrag des Stadtrats wir ignoriert haben sollen. Die meisten kritischen Töne, die ich vernehme, bringen durcheinander, wer sich in der Rolle des Zuständigen befindet. Ich lese da sehr viele Überschriften, aber nur wenig Konkretes.

Nehmen wir das Impfen: Stadträte fordern ein auf die Stadtteile maßgeschneidertes Konzept. Warum hat die Verwaltung nicht reagiert wie in anderen Städten?

Weil bis vor wenigen Tagen die Kassenärztliche Vereinigung und der Freistaat für das Impfen verantwortlich waren. Das war in anderen Bundesländern anders geregelt, dort konnten die Kommunen anders agieren. Erst vor wenigen Tagen hat der Freistaat das geändert und reicht nun Bundesmittel für das Impfen an die Landkreise und kreisfreien Städte weiter. Diese Gelder wollen wir nun auch im Sinne der Bürger nutzen.

Wie sieht das kommunale Impfkonzept aus?

Zuerst gehen wir mit den Impfteams in die Alten- und Pflegeheime, um besonders gefährdete Menschen zu schützen. Das lag bisher in der Verantwortung der Hausärzte und hat in vielen Fällen hervorragend funktioniert. Aber in einigen eben auch nicht. Wir wollten eigentlich die Impfteams im Impfzentrum zusammenziehen. Das Impfzentrum wird höchst professionell betrieben, es ist perfekt organisiert. Aber die Nachfrage im Umfeld der Technischen Universität ist so hoch, dass wir das Impfangebot dort auf Wunsch der TU fortführen werden. Dazu wird ab Mitte Januar ein eigenes Angebot im Rathaus kommen.

Sie haben gesagt, es sei bekloppt, dass Dresden eine eigene Impf-Struktur aufbauen müsse. Warum?

Weil es bekloppt ist, dass wir nicht auf die Infrastruktur des Deutschen Roten Kreuzes zurückgreifen dürfen. Wir wollten an diese effiziente Struktur andocken mit unseren eigenen Ressourcen. Aber das wurde uns explizit untersagt. Wir haben doch eigentlich auf allen Ebenen das gemeinschaftliche Ziel, schnell und effizient zu impfen. Ich frage mich dann immer, warum wir uns das Leben unnötig schwer machen müssen. Es wäre eine viel effizientere Struktur möglich gewesen, das ist schade. Die Bürgermeister vor Ort sind leider viel zu oft die Leidensgemeinschaft, die das ausbaden muss. Ich habe jetzt die Vereinbarung mit dem Freistaat unterzeichnet, auch wenn nicht garantiert ist, dass wir alle Kosten ersetzt bekommen. Aber im Sinne der Bürger machen wir das. Am meisten regt es mich aber auf, wenn Landtagsabgeordnete, die in der Regierungsverantwortung stehen, mit dem Finger auf uns zeigen. Das ist unredlich.

Im Umland mehr Tote pro Einwohner

Dresden hat sehr viele Corona-Tote zu beklagen. Liegt das am Krisenmanagement?

Sachsen verzeichnet von allen Bundesländern die höchste Sterblichkeit. Es ist richtig, dass Dresden die größte Anzahl von Verstorbenen in Sachsen hat. Aber Dresden ist neben Leipzig auch die größte Stadt im Freistaat. Wenn es um Tote pro Einwohner geht, ist das Umland viel stärker betroffen als Dresden. Das hat auch etwas mit der Altersstruktur zu tun. Es gibt in Dresden keine Auswirkungen in der Form, dass etwas azyklisch verläuft. An diesem Thema sieht man die ganze Wucht der Pandemie. Und die Bundesländer, die am stärksten betroffen sind, haben auch die meisten Sterbefälle. Es handelt sich um Sachsen und Thüringen.

Werden Sie jetzt in der fünften Welle durchgreifen und Regeln verschärfen, wenn der Freistaat aus Ihrer Sicht zu wenig tun sollte?

Kommunale Verschärfungen gibt das Gesetz kaum noch her, Sachsen schöpft die Möglichkeiten da fast schon komplett aus. Aber es gilt: Wir müssen deutlich schneller als bisher von den hohen Inzidenzzahlen herunterkommen. Deshalb hatten sich Leipzigs OB Burkhard Jung und ich uns schon vor Wochen für härtere Maßnahmen stark gemacht. Denn wenn wir wieder bis Ende Mai mit solchen Fallzahlen wie jetzt konfrontiert werden und so einen langgezogenen Lockdown riskieren, hat das zwei Auswirkungen. Es kommt zu massiven Belastungen einiger Bereiche der Wirtschaft. Ganze Zweige haben dann Probleme, in den Status quo vor Corona zu kommen. Die zweite Konsequenz ist eine Vertiefung der gesellschaftlichen Spannungen, die zu einer riesigen Herausforderung werden. Beides müssen wir stärker im Blick behalten.

Regeln einhalten statt Egoismus

Wie gefährlich ist die Spaltung der Gesellschaft in der Pandemie?

Man muss aufpassen, dass man den Gruppen, die die Demokratie in Frage stellen und bekämpfen, nicht so unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit gibt wie jetzt. Trotzdem gilt es als Zivilgesellschaft einen klaren Standpunkt zu beziehen. Eine überwältigende Mehrheit – auch in Dresden und Sachsen – sagt: Wir halten uns an die Regeln und gehen sorgsam miteinander um. Wir sollten den Menschen unsere Aufmerksamkeit und Dankbarkeit widmen, die sich für Mitmenschen in ihrem Umfeld engagieren.

Ob wir hartgesottene Querdenker dazu bringen, zum Impfen zu gehen, ist ein anderes Thema. Die Wucht der dritten und vierten Welle hat in meiner Wahrnehmung zumindest einige Zweifler zum Nachdenken gebracht. Wenn beim Bäcker – so wie ich es kürzlich erlebt habe – nicht mehr über Corona-Maßnahmen gesprochen wird, sondern über einen Bekannten, der an Corona gestorben ist, regt das vielleicht zum Umdenken an. Müssen wir es mit der Pflege unserer Egoismen so weit treiben, dass die Zahl der Toten noch höher steigt? Andere Länder, in denen sich die Bevölkerung konsequenter an die Regeln hält und die Impfquoten höher sind, kommen besser durch die Pandemie als Deutschland und insbesondere Sachsen. Was ist denn schlimmer? Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Impfungen oder ein Lockdown mit geschlossenen Schulen, keinen Hotels und Gaststätten?

Wie werden Sie dieses zweite Corona-Weihnachtsfest verbringen?

Im engsten Kreis der Familie in hoffentlich besinnlicher Atmosphäre. Ich bin gespannt, welche musikalischen Überraschungen meine Frau und mein Sohn vorbereitet haben.

