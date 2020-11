Dresden

„In der DDR ist alles grau, nur die Flüsse sind bunt“, lautete einer der sarkastischen Witze, mit denen so mancher Bürger die desolaten Zustände im Land aufs Korn nahm. Nun mag die Welt des Sozialismus, die viele als Grau in Grau im Gedächtnis abgespeichert haben, durchaus auch bunt gewesen sein – aber meisten Bilder aus der DDR sind nun mal grau und das lag jetzt nicht nur daran, dass einer, ob nun namens Michael wie in dem Nina Hagen-Hit oder ein anderer, den Farbfilm vergaß.

Grau bzw. klassisches Schwarz-Weiß sind jedenfalls auch die Bilder in dem Bildband „ Dresden in den 80er-Jahren“. Sie stammen von Hans-Jürgen Freudenberger, der 1944 in Dresden geboren wurde und dann seit seiner Kindheit in Dresden-Plauen lebte. Im Vorwort des Buches vermittelt er, dass er das Glück hatte, im betrieblichen Fotozirkel des VEB Kamera- und Kinowerke Dresden die wichtigsten fotografischen Grundkenntnisse zu erwerben.

Jahrzehntelang im Schrank vergessen

Nach und nach erkannte er dann, dass seine Stärken auf dem Gebiet der Architektur und Städtefotografie liegen, entsprechend zog der seine Brötchen als Maschinenbauingenieur verdienende Freudenberger los, um einerseits alte Gründerzeithäuser und Bauernhäuser in Dresden alten Dorfkernen von Altmockritz über Altcoschütz bin Altdobritz zu fotografieren, aber auch die Plattenbauten in den Neubauvierteln. Besonders viele Aufnahmen entstanden in Freudenbergers Wohngebiet Plauen (allen voran von der Chemnitzer Straße mit ihrem vom Krieg verschonten Prachtbauten aus der Gründerzeit), entsprechend vermerkt er: ….„wahrscheinlich besitze ich von dort eines der größten Fotoarchive aus den 80er-Jahren überhaupt.“

Als Freudenberger 1989 in den Westen ging, dem Ausreiseantrag war nach drei Jahren stattgegeben worden, konnte er sein komplettes Fotoarchiv, das zudem 400 Filme und Hunderte Dias aufwies, mitnehmen. Jahrzehntelang lag das Material unbeachtet im Schrank der neuen Wohnung in Südhessen, dann begann er doch, es zu sichten, zu ordnen und zu digitalisieren. Rund 4000 Fotos mit Dresden-Motiven nennt Freudenberger sein eigen, in seinem Bildband präsentiert er eine kleine, aber feine Auswahl, die bei Betrachtern mit DDR-Biografie Erinnerungen weckt, manchmal sogar gute, manchmal bittere.

Fotos von maroden Altbauwohnungen und heruntergewirtschafteten Fabriken bezeugen, dass das Land, das von sich selbst behauptete, zu den zehn mächtigsten Industrienationen zu gehören, und die Parole „Alles für das Wohl des Menschen“ ausgegeben hatte, ökonomisch auf tönernen Füßen stand. Ein Foto zeigt einen Straßenzug voller architektonisch interessanter Gründerzeithäuser an der Schäferstraße in der Friedrichstadt, der komplett intakt war und noch 1988 abgerissen wurde. Die dort geplanten Plattenbauten vom Typ WBS 70 wurden nicht mehr errichtet, bis heute ist dort nichts weiter als „eine unansehnliche Brache“.

Aber es durchaus nicht so, dass Freudenberger alles gutheißt, was sich nach 1989 baulich tat. Zur Prager Straße vermerkt er schon, dass sie durch Abrisse und bauliche Verdichtungen „ihren einstigen Charakter als städtebaulich interessantes und international anerkanntes Ensemble der Nachkriegsmoderne“ weitestgehend verloren habe. Auch ist er so frei, der Ausstellungshalle, die 1989 am Fucikplatz (heute: Straßburger Platz) errichtet wurde, zu bescheinigen, dass sie architektonisch interessant gewesen sei.

Bewusst hat Freudenberger neben Architekturfotos auch Aufnahmen mit Motiven ausgesucht, die Alltags- und Glücksmomente zeigen, ob nun zwei Musikanten in der Straße der Befreiung (heute Hauptstraße) aufspielen, sowjetische Soldaten beim Eis lecken, Interessierte sich auf einer Fahrzeugschau in Niedersedlitz umgucken oder ob beim Internationalen Dixieland Festival Dresden eine Auszeit vom Sozialismus genommen wird. Ein Foto vom Striezelmarkt bezeugt, das der 1988 „eine recht bescheidene Veranstaltung“ war, wie Freudenberger lakonisch vermerkt. Eine Pyramide, ein paar Buden, mehr war da nicht.

Was die Kulturstadt Dresden angeht, belässt es Freudenberger bei Fotos zur bildenden Kunst(-szene). Fotos von abstrakten Werken einer Kunstausstellung der Hochschule für Bildende Künste 1989 sind Bilder von Willi Sitte beim Fernsehinterview im Albertinum und seinem Triptychon „Nach der Schicht im Salzbergwerk“ voller fleischiger Nackter und Halbnackter gegenübergestellt. So mancher, der das Werk des Staatskünstlers auf der einst Hunderttausende lockenden „Kunstausstellung der DDR“ sah, dürfte dem in der DDR grassierenden Bonmot „Lieber vom Leben gezeichnet, als von Sitte gemalt“ innerlich gedacht haben:.

Die meisten Fotos Freudenbergs sind nicht spektakulär, studiert man sie jedoch genauer, eröffnet sich ein inzwischen historischer, detailreicher, (n)ostalgiefreier Blick auf ein Land, das verschwunden ist wie das 1986 von Freudenberg fotografierte Fernmeldezentrum am Postplatz oder auch der noch 1989 abgelichtete Tunnel unter dem Pirnaischen Platz, der 2010 zurückgebaut und verfüllt wurde.

So wenig Seiten das Buch hat, es vermag vielleicht mehr über das Leben im Dresden (das keine „Diva in Grau“ war wie Halle) der 80er-Jahre zu vermitteln, als so manches dreibändige Forschungsprojekt. Einziges – geringes – Manko, des durchaus interessanten Bildbandes: Der Verfasser schreibt Yenidse statt Yenidze.

Hans-Jürgen Freudenberger: Dresden in der DDR-Zeit Fotografien aus den 80er-Jahren. Wartberg Verlag, 72 Seiten, 16.90 Euro, ISBN 978-3-8313-3304-2

Von Christian Ruf