Dresden

Der Fotoclub „ Dresden 74“ feiert 45. Geburtstag. Um dies zu zelebrieren, stellt der Club seit Montag in der Empfangshalle im Neustädter Bahnhof Fotografien aus den vergangenen Jahrzehnten aus. Im Mittelpunkt stehen die Themen Historie, Porträt, Nahaufnahmen, Allerlei und Nachhaltigkeit.

Seit nunmehr viereinhalb Jahrzehnten ist der Club ein Treffpunkt für ambitionierte Dresdner Hobbyfotografen. Ziel ist es, sich mit Themen aus Gesellschaft, Natur, Architektur, Landschaft und Kultur fotografisch in hoher Qualität auseinanderzusetzen und Bilder nach persönlichen Ideen zu gestalten – so das Credo des Fotoclubs. Bei den regelmäßigen Clubabenden finden nicht nur Fotowettbewerbe, sondern auch Workshops zu Bildgestaltung, digitaler Bearbeitung und Präsentation statt. Trotz unterschiedlicher fotografischer Erfahrungsschätze ma­chen die Clubmitglieder regelmäßig gemeinsame Fotoprojekte. Die besten Arbeiten präsentieren sie in Ausstellungen.

Interessierte sind herzlich zu den Clubabenden eingeladen. Weitere Informationen gibt es im Netz.

Internet:www.fotoclub-dresden.de

Von DNN