Wochenkinder in Dresden: Welche Folgen hatte die Entfremdung?

Rund 10. 000 Kinder in Dresden waren von 1950 bis 1992 in ihren ersten Lebensjahren nur am Wochenende zu Hause. Das Betreuungsangebot sollte vor allem Frauen entlasten und ihnen gleichberechtigten Zugang zu Arbeit ermöglichen. Doch welche Folgen hatte die notgedrungene Entfremdung für die Kinder?