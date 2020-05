Foodsharing in Dresden: Mit Obst und Gemüse die Welt retten

Dresden

Er steht ganz unscheinbar im Herzen der Johannstadt, versteckt unter den Treppen vor dem Gebäude der Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas an der Fiedlerstraße: Ein Kühlschrank, prall gefüllt mit Obst, Gemüse, Brötchen und anderen Lebensmitteln, an dem sich jeder zu jederzeit bedienen kann – und zwar ausnahmslos.

Teilen statt Wegwerfen

Die Rede ist von einem sogenannten Fair-Teiler, einem gemeinschaftlichen Lager- oder Kühlschrank für Lebensmittel. Das Prinzip ist simpel und verführerisch zugleich: Lebensmittel kostenlos nehmen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun. Doch wie genau funktioniert ein Fair-Teiler?

Ronny Zenker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uniklinik Dresden. Seit zwei Jahren engagiert er sich nebenbei ehrenamtlich als Foodsaver für die Initiative Foodsharing Dresden. Abends fährt er zu Supermärkten und anderen Partnerbetrieben und rettet dort aussortierte, aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne. Diese bringt er anschließend in einen Fair-Teiler, wo sie nur darauf warten, abgeholt und verspeist zu werden. „Jeder darf gerne Lebensmittel reinlegen, aber auch tauschen oder einfach nur mitnehmen ist erlaubt und erwünscht“, sagt der 33-Jährige.

Das Ziel von Foodsharing Dresden ist in erster Linie Nachhaltigkeit. Jährlich landen in Deutschland rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das geht aus einer Studie aus dem Jahr 2019 des Johann Heinrich von Thünen-Instituts in Braunschweig hervor, die im Auftrag des Bundesernährungsministeriums veröffentlicht wurde. Dem will Foodsharing Dresden etwas entgegensetzen. In Dresden sind derzeit um die 250 Foodsaver aktiv, schätzt Ronny Zenker.

„Uns geht es nicht um Bedürftigkeit“, betont der 33-Jährige. Daher sei es auch völlig egal, wer sich aus den Fair-Teilern bedient – Status und Einkommen spielen keine Rolle. „Man darf sich ohne schlechtes Gewissen so viel nehmen, wie man will. Niemand kontrolliert das“, sagt der Foodsaver, „die Lebensmittel sollen schließlich nicht verderben.“

Was in einen Fair-Teiler darf – und was nicht

Fair-Teiler gibt es bereits seit vier Jahren in Dresden. Seither haben sich zehn Standorte von Pillnitz über Striesen bis hin zur Südvorstadt etabliert, allerdings sind die meisten wegen der Coronakrise derzeit nicht aktiv. Der jüngste unter ihnen ist jener an der Fiedlerstraße. Die Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas hat ihn Anfang März in Betrieb genommen. Es ist ein alter Kühlschrank, der ohne Strom auskommen muss. Zu ihm soll sich aber noch im Mai ein funktionsfähiger Kühlschrank gesellen. Beide Schränke betreibt die Kirchgemeinde, die sich Ronny Zenker zufolge als sehr hilfsbereit erweist.

Welche Lebensmittel man abgeben darf, hängt vom Standort ab: Es gibt insgesamt vier Kühlschränke in der Stadt, ansonsten handelt es sich meistens um Boxen oder Regale, die in Spätshops platziert sind. Jeder Fair-Teiler ist mit einem Regelblatt ausgestattet, das genau erläutert, welche Produkte erlaubt sind. „In einen Schrank dürfen nur trockene Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen“, erklärt der 33-Jährige. „Fisch oder Schweinemett zum Beispiel sind auch in Kühlschränken nicht erlaubt.“ Tabu ist außerdem Alkohol – denn auch Kinder können zugreifen.

Online-Plattform informiert über Lieferungen

Zum Zeitpunkt des Besuchs ist der Fair-Teiler in der Johannstadt gut gefüllt: Eine Plastikschale voll Birnen springt einem direkt ins Auge, daneben liegen lose Paprika in allen Farben und Formen und ein paar Karotten. Alle Produkte scheinen frisch und genießbar zu sein, der alte Kühlschrank wirkt sehr sauber. Ronny Zenker oder einer der anderen freiwilligen Helfer von Foodsharing Dresden reinigen die Fair-Teiler ein- bis zweimal pro Woche. Zusätzlich desinfizieren die jeweiligen Betreiber aus gegebenen Anlass täglich alle Oberflächen.

Ronny Zenker kontrolliert die Fair-Teiler außerdem auf abgelaufene oder verdorbene Produkte. Die kämen jedoch selten vor. „Ich selbst musste noch nie verschimmelte Lebensmittel rausholen.“

Regelmäßige Lieferungen gibt es nicht, denn die sind von den ehrenamtlichen Foodsavern abhängig. „Sobald jemand Lebensmittel zu einem der Fair-Teiler bringt, postet er oder sie das auf der Foodsharing-Plattform im Internet“, sagt Ronny Zenker. Dazu ist allerdings ein Account nötig. Es gibt auch Gruppenchats in den sozialen Medien WhatsApp, Telegram und Facebook, die über aktuelle Lieferungen informieren.

Zukunftsprojekt mobiler Fair-Teiler

Anders als an den meisten Standorten ist der Fair-Teiler in der Johannstradt rund um die Uhr zugänglich. „In der Neustadt haben wir einige Regale oder Boxen in Spätis“, sagt Ronny Zenker. „Das bietet sich an, weil ein Spätverkauf in der Regel keine Lebensmittel anbietet. So stellen wir auch keine Konkurrenz dar.“ Der Nachteil dabei sei aber die Gebundenheit an den Öffnungszeiten der Shops.

Doch auch für dieses Problem haben die Lebensmittelretter bereits eine Lösung parat. Ihr neueste Projekt ist ein mobiler Fair-Teiler für Pieschen. Dazu soll ein Fahrrad so umgebaut werden, dass man Lebensmittel in einen Korb legen kann. Das bietet den Vorteil, dass keine Sondergenehmigung nötig ist. In anderen Städten wie München oder Leipzig haben sich mobile Fair-Teiler Ronny Zenker zufolge bereits etabliert. Der Stadtteilbeirat Pieschen fördert das Projekt. Wann der neue Rad-Fair-Teiler zum Einsatz kommt, steht momentan noch in den Sternen. Bis es soweit ist, bleiben vorläufig die übrigen Standorte zum Teilen und Tauschen.

Von Sabrina Lösch