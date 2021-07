Dresden

Fans des verwunschen-grünen Prießnitzgrunds in der Äußeren Neustadt können noch ein Weilchen durchatmen, und das Dresdner Umweltamt hat viel Schreibarbeit. So in etwa lässt sich knapp zusammenfassen, wie es um Dresdens millionenschweres Flutschutzprojekt in der Äußeren Neustadt bestellt ist, das ei­gentlich lange begonnen haben sollte.

Darum geht es: Die Prießnitz soll gewappnet werden für den Fall ei­ner Flut, wie sie statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Auf rund 25 Kilometern schlängelt sich der Bach mehrheitlich durch die Dresdner Heide, aber kurz vor Ankunft in der Elbe auch durch die Äußere Neustadt. Hier fließt er zum Teil direkt durch die Hinterhöfe und Gärten der Häuser an der Prießnitzstraße, wird von einigen Brücken überquert und von – inzwischen oft maroden – Mauern begrenzt. Bringt die an sich harmlose und im Sommer regelmäßig austrocknende Prießnitz bei einer Flut Gehölz aus der Heide mit, hat das durchaus Zerstörungspotenzial.

Au­ßerordentlich lange Liste mit Nachforderungen

Seit 2017 verfolgt die Stadt das Ziel, den Wasserlauf zwischen Bautzner Straße, Prießnitzstraße und Hohnsteiner Straße zu verbreitern und umzuverlegen, damit die Schäden im Flutfall weniger dramatisch ausfallen. Dafür sollen nicht nur die rund 100 Kleingärtner der Anlage „Prießnitzaue“ ihre Parzellen aufgeben und umziehen, einige Anwohner müssten auch Teile ihrer privaten Grundstücke opfern. Und: Fast 200 Bäume und Sträucher würden gerodet – 43 Prozent des derzeitigen Bestandes. Das rund zwei Millionen Euro teure Unterfangen will sich die Stadt zu 70 bis 95 Prozent vom Land fördern lassen.

Doch offenbar lagen Wunsch und Wirklichkeit tatsächlich weit auseinander, als die Stadt am 18. Juli 2019 die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion einreichte. Denn zurück kam Anfang Februar 2020 nicht etwa grünes Licht, sondern eine au­ßerordentlich lange Liste mit Nachforderungen.

Die betreffen zum einen den Umgang mit geschützten Tierarten, die im Prießnitzgrund leben – also Fischotter, Biber, Fledermäuse, Libellen und einige Vogelarten wie den Eisvogel. Die Genehmigungsbehörde erwartet nicht nur eine Artenschutzkartierung, sondern auch einen Fachbeitrag dazu, wie sich die Bauarbeiten auf diese Tiere auswirken. Beides noch in Arbeit, so die Stadt.

Von 24 Grundstücken gehören der Stadt nur sieben

Außerdem fordert die Landesdirektion ein hydraulisches Modell, das veranschaulicht, ob ein 100-jährliches Hochwasser nach dem Umbau tatsächlich schadlos im Planungsbereich abfließen kann und sich gegenüber dem jetzigen Zustand keine Verschlechterung ergibt.

Und drittens wies offenbar die „Wasserbauplanung“ Lücken auf. Nun muss die Stadt genau untersuchen, ob veränderte Fließgeschwindigkeiten und höhere Kräfte des fließenden Hochwassers eine andere Uferbefestigung erfordern. Ge­genwärtig prüfe man dazu die Fachgutachten, hieß es aus dem Umweltamt auf Nachfrage. Im vierten Quartal des laufenden Jahres will die Stadt ihre umfangreichen Hausaufgaben erledigt haben und die Unterlagen erneut einreichen.

Doch sind die bohrenden Fragen der Landesdirektion nicht die einzigen Hürden auf dem Weg zur Umsetzung des Projekts. Von den 24 Grundstücken, die das Flutkonzept betrifft, gehören der Stadt nur sieben. Alle anderen sind privat. In den zurückliegenden zwei Jahren konnten lediglich die Eigentümer von sieben weiteren Grundstücken zur Kooperation bewegt werden, drei Grundstücke befänden sich zudem im Ankauf. Sieben Eigentümer verweigerten nach Auskunft aus dem Rathaus die Zustimmung.

100 Kleingärtner müssten Parzellen aufgeben

Die Stadt, die „einen Kompromiss zwischen privaten und öffentlich rechtlichen Belangen des Hochwasserschutzes“ ins Feld führt, hofft nun auf die Planfeststellung. Begründung: „Dieses komplexe Verwaltungsverfahren dient genau zur Erörterung und Klärung aller betroffenen Belange, insbesondere der Eigentums- und Besitzfragen.“

Wilde Romantik im Prießnitzgrund hinter den Altbauten der Äußeren Neustadt. Hier gärtnern rund 100 Pächter in 35 Parzellen. Setzt die Stadt ihr Flutschutzkonzept um, ist es damit vorbei. Quelle: Anja Schnaeider

Einige der sieben „Verweigerer“ haben es als nicht sehr kooperativ empfunden, dass ihnen vor zwei Jahren nach aus ihrer Sicht unzureichender Information von der Stadt relativ umstandslos beschieden wurde, sie sollten auf das Planfeststellungsverfahren warten und in den formellen Widerspruch gehen. Offenbar hofft die Stadt auf die erdrückende Macht ihrer Gutachten.

Und dann sind da noch die 100 Kleingärtner, die ihre Parzellen auf der 12 000 Quadratmeter großen Anlage inmitten der Idylle aufgeben sollen. Das Rathaus vermeldet auf Anfrage, es habe eine Ersatzfläche „innerhalb der Gemarkung Dresden-Neustadt“ akquiriert. Wo, werde aber nicht verraten, um der Abstimmung mit dem Kleingärtnerverein „Prießnitzaue“ nicht vorzugreifen.

Anfragen an einen Garten haben sich verdoppelt

Vereinsvorsitzende Malika Wichtendahl erklärt denn auch, sie habe von den Ausweichflächen offiziell noch nichts gehört. Aber „die Aussicht, in den Hansa-Park zu ziehen“, sei nach Vorstellung des Vereins „nicht wirklich eine Alternative“. Auch zum vereinseigenen Konzept, wie sich nach dem Umbau auf den verbleibenden 4000 Quadratmetern weitergärtnern ließe, gebe es keine neuen Aussagen von der zuständigen Bürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne).

Die Anfragen nach einem Pachtgarten hätten sich im Verein „Prießnitzaue“ seit 2019 verdoppelt, sagt Malika Wichtendahl. Und: „Man kann sich denken, dass die Bedeutung der Gärten im zurückliegenden Coronajahr“ im gleichen Umfang wie deren Nutzung angezogen habe. Auch deshalb lädt der Verein noch mehr Spaziergänger und Freunde des Stadtgrüns ein, die Anlage zu nutzen. In der Gartensaison ist sie von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Im Vorgriff auf den möglichen Abschied haben die Vereinsmitglieder zudem damit begonnen, „alle besonderen Tiere und Pflanzen bildlich zusammenzutragen“, um sie ebenso wie die Geschichte der Gartenanlage auf der Website zu zeigen, so Wichtendahl.

Wie auch immer das Ringen zwischen Hochwasserschutz und Erhalt einer städtischen Oase ausgeht: Vorerst müssen Gärtner, Anwohner und Tiere nicht damit rechnen, dass die Bagger anrücken. Auf die Frage, wann die Stadt nach derzeitigem Stand einen Baubeginnen für realistisch hält, fiel die Antwort kurz und schnörkelfrei aus: 2024!

Von Barbara Stock