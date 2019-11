Dresden

Offenbar entschieden sich in diesem Jahr besonders viele Reisende dazu, für den Flug in die Herbstferien lieber vom benachbarten Flughafen Leipzig/Halle zu starten. Denn während dieser ein sattes Plus von 3,8 Prozent verzeichnete, gingen die Passagierzahlen am Flughafen Dresden um 17,5 Prozent zurück. Und auch Insgesamt sind die Passagierzahlen in Dresden rückläufig, 1,36 Millionen Reisende weniger flogen in diesem Jahr im Vergleich zumVorjahr aus Dresden ab.

Der Flughafen in der sächsischen Landeshauptstadt war in diesem Jahr hart von der Pleite der Fluggesellschaft Germania getroffen worden. Leipzig/Halle habe sich dagegen als „attraktiver Abflughafen für Urlaubsreisende aus ganz Ostdeutschland“ erwiesen, erklärte Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Von RND/dpa