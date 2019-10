Auf dem Dresdner Theaterkahn hatte das Stück „Laurel & Hardy“ Premiere, in dem Tom Quaas und Felix C. Voigt das berühmteste Komikerpaar der Filmgeschichte verkörpern. An Slapstick-Einlagen wie auch Wortwitz ist kein Mangel, Melancholie durchweht die Inszenierung von Arne Retzlaff aber durchaus auch.