15 Sekunden für zwei Zäune – so flohen die Asylbewerber aus der Abschiebehaft

Dresden

Zehn bis 15 Sekunden. Länger hat es wohl nicht gedauert, bis drei Insassen der Dresdner Abschiebehaft am Sonnabendnachmittag zwei Zäune überwunden und den Wachleuten davongelaufen waren. Das schätzte am Montag Walter Bürkel ein, der als stellvertretender Leiter der Landesdirektion Sachsen (LDS) für die Unterbringung von Asylbewerbern in Sachsen zuständig ist. Er gibt einen Einblick darin, was die Zuständigen bisher zur Flucht wissen.

Die Abschiebehaft : Vom Regelbetrieb weit entfernt

Im Dezember 2018 wurde die Abschiebehaft als Teil des Ankerzentrums an der Hamburger Straße eingeweiht. Dort sollen ausreisepflichtige Asylbewerber vor ihrer Abschiebung versammelt werden, meist weil sie zuvor wenigstens einen Abschiebetermin platzen ließen. Die Kosten für den Gebäudeumbau liegen bei knapp zwölf Millionen Euro. Theoretisch bietet das Objekt 24 Plätze in der Abschiebehaft und 34 im Gewahrsam. Praktisch werden diese kaum genutzt – aus Personalmangel. Weil Sicherheitsbeamte fehlen, sind die zwölf Personen, die am Sonnabend in der Abschiebehaft einsaßen, auch schon fast das Limit.

151 Personen wurden seit Eröffnung vor knapp 14 Monaten in die Einrichtung aufgenommen – die meisten in die Abschiebehaft. Der Gewahrsam erinnere weniger stark an ein Gefängnis, sei vor allem für die Zusammenführung von Familien gedacht. „Praktisch scheitert das aber schon daran, dass wir nicht genügend weibliches Personal haben“, sagt Bürkel. Da das Sicherheitspersonal jetzt zu großen Teilen und später komplett mit Beamten und Angestellten der Verwaltung gestellt werden soll, müsse man neue Beamte ausbilden. „Und das dauert eben.“

Die Flucht: Der Zaun ist Sache von Sekunden

Zwölf Personen waren am Sonnabend untergebracht. Vier von ihnen, ein 20-jähriger Tunesier, der im Gewahrsam untergebracht war, sowie ein 29-jähriger Landsmann, ein 25-jähriger Marokkaner und ein Vietnamese nutzten am Nachmittag die Gelegenheit für eine Stunde Freigang. Im Hof, der von einem fünf Meter hohen Zaun mit nach innen geneigtem Übersteigschutz umgeben ist, haben sie Gelegenheit für Ballspiele, können aber auch einfach eine Stunde lang ihre Runden drehen. Dabei werden sie durch den Zaun von zwei unbewaffneten Angestellten einer Sicherheitsfirma beobachtet, die sonst auf Streife im Außenbereich unterwegs sind. Außerdem hat sie in der Sicherheitszentrale ein Beamter auf Monitoren im Blick. Ein weiterer Beamter, vier Tarifbeschäftigte und ein Anwärter taten im Gebäude ihren Dienst – ein angemessener Personaleinsatz, wie Behördenvize Bürkel findet.

Der erste Fluchtversuch in der Dresdner Einrichtung

Gegen 16.25 Uhr übersteigen die drei Nordafrikaner wie auf ein Signal hin den fünf Meter hohen Zaun – „ohne dass der Übersteigschutz sie irgendwie verlangsamt hätte“, wie Bürkel anmerkt. Ihr vietnamesischer Schicksalsgenosse sieht ihnen dabei genauso staunend hinterher wie die Sicherheitsleute hinter dem Zaun, die nicht an sie herankommen. Die Flüchtlinge sprinten durch einen Innenraum – wo sie Alarm auslösen – und dann über den drei Meter hohen Außenzaun, ehe sie auf der Hamburger Straße in verschiedene Richtungen davonlaufen: zwei in Richtung Innenstadt, einer über die Straße. Etwa zehn Sekunden später kommt der erste Sicherheitsbeamte dort an, der ihnen nur noch nachsehen kann. Es ist der Mann aus der Sicherheitszentrale, der so lange gebraucht hat, um durch die Sicherheitsschleuse zu gelangen. Es ist der erste Fluchtversuch, den es in der Dresdner Einrichtung gegeben hat.

Die Folgerung: Beim Sicherheitspersonal wird nachgelegt

Die Sicherheitsvorkehrungen seien nicht zureichend, übt sich Behördenchef Bürkel in der ersten Analyse in Understatement. Er stellt aber auch klar: „Wir sind kein Sicherheitsgefängnis, Abschiebepflichtige sind keine Straftäter“.

Deswegen hat es vor dem Abschiebegefängnis auch schon mehrere Proteste gegeben. „ Abschiebehaft ist Haft ohne Straftat“, sagt Toni Kreischen von der Abschiebehaftkontaktgruppe Dresden. Die hatte mit einem der Flüchtlinge, dem 19-jährigen Tunesier Kontakt, kann aber zu konkreten Fluchtgründen nichts sagen. „Aus der Haftanstalt in Dresden berichten uns die Inhaftierten, wie arg ihnen die Situation zusetzt“, sagt Toni Kreischen zur allgemeinen Lage. „Schlaflosigkeit, Panik und Angst, Herzrasen, physische Schmerzen sind Symptome, die wir häufig hören.“ Die Flucht aus der Haft sei keine Straftat. Das betont auch Walter Bürkel. Dennoch suche nun die Polizei nach den Ausreisepflichtigen. Eine Spur gebe es nicht. Alle drei seien nicht gefährlich, auch wenn einige von ihnen zuvor Straftaten begangen hätten, sagt Bürkel.

Er macht sich jetzt über die Sicherheit der Abschiebehaft Sorgen. Bisher war er überzeugt, dass der hohe Zaun den Insassen bei einem Fluchtversuch doch so lange Widerstand leistet, bis die Sicherheitsbeamten auf der anderen Seite in Position sind. In erster Reaktion wird jetzt das Personal der Sicherheitsfirma verdoppelt. Neben den zwei Mitarbeitern, die die Hofgänger beobachten, laufen zwei weitere Streife. Wegen baulicher Veränderungen sei man im Gespräch mit dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB). Was genau verändert werde, könne er aber noch nicht sagen, sagt LDS-Vize Bürkel.

Von Uwe Hofmann