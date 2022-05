Dresden

Jedes Jahr wird zum ersten Mai die Saison der Sächsischen Dampfschifffahrt mit der Flottenparade eröffnet. Auch dieses mal sind wieder alle Schiffe der ehemaligen Weißen Flotte die Elbe entlanggeschippert. Zehn Uhr setzten sich die neun Raddampfer und zwei moderne Salonschiffe auf Höhe des Terrassenufers stromaufwärts in Bewegung. Letztere tragen die Namen Gräfin Cosel und August der Starke und lassen traditionellerweise den historischen Dampfschiffen den Vortritt.

Etwa dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt der Flotte. Die Route führt entlang der Dresdner Elbschlösschen, unter dem Blauen Wunder hindurch, vorbei an Fernsehturm weiter zum Schloss Pillnitz und der Sommerresidenz der Wettiner. Nach der Naturschutzinsel in Pillnitz wenden die prächtigen Schiffe an einer tiefer ausgebaggerten Stelle.

Auch am ersten Mai 2022 fand wieder die traditionelle Flottenparade statt.

Erneut fanden sich tausende Schaulustige zusammen, um das Spektakel zu verfolgen. Schließlich fahren nur einmal im Jahr alle elf Schiffe auf einmal. Die Rückkehr der Flotte wurde mit Live-Musik untermalt.

