Flixtrain startet ab Mittwoch in Dresden durch

Dresden

Der privatwirtschaftlich betriebene Fernzug Flixtrain startet in der kommenden Woche erstmals Verbindungen von und nach Dresden. Wie das Unternehmen mitteilte, findet die erste Fahrt am Mittwoch von Köln über Hannover und Berlin statt.

Regulär soll der Zug danach immer montags, freitags und an Sonnabenden von Dresden aus nach Köln über Berlin verkehren. In der Gegenrichtung erreicht der grüne Zug, der aus modernisierten Interregio-Waggons zusammengestellt ist, immer am späten Vorabend Dresden.

Unterwegs hält der Zug in zwölf Städten, im Fahrpreis ist jeweils der Sitzplatz enthalten. Es gibt nur eine Wagenklasse.

Von lm