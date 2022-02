Flixtrain geht zwischen Dresden und Berlin an den Start

Dresden

Auf der Strecke zwischen Dresden und Berlin bekommt die Deutsche Bahn ab April Konkurrenz. Der privatwirtschaftliche Flixtrain geht an den Start. Allerdings ist der Fahrplan des Zugs, der genauso grün daher rollt, wie die Fernbusse desselben Anbieters, recht überschaubar.

Los geht es offenbar vor Ostern. So steht aktuell ab 13. April jeweils abends eine Fahrt von Berlin nach Dresden im Fahrplan – nach dem letzten ICE der Deutschen Bahn. Gefahren wird sonntags, montags, donnerstags und freitags – am 13. April mutmaßlich wegen des lukrativen Ostergeschäfts auch am Mittwoch. Am jeweils darauffolgenden Wochentag startet der Flixtrain früh ab Dresden Richtung Berlin. Bei den Zügen handelt sich um einer Verlängerung der Flixtrain-Linie zwischen Köln und Berlin. Tickets sind bereits online buchbar – ab 4,99 Euro für die Strecke Dresden-Berlin und ab 9,99 Euro für die Strecke Dresden-Köln.

Kein klassischer Stundentakt

Die Deutsche Bahn verkauft für die gleichen Tage zuggebundene Sparpreis-Tickets in der zweiten Klasse ohne Bahncard für 17,90 Euro zwischen Dresden und Berlin beziehungsweise für 39,90 Euro zwischen Dresden und Köln. Allerdings gibt es nach Berlin mit der Deutschen Bahn bedeutend mehr Verbindungen – je zwei Fernzuglinien fahren den ganzen Tag über im Zwei-Stunden-Takt – jedoch nicht genau stündlich versetzt, sodass kein klassischen Stundentakt angeboten wird. Zwischen Dresden und Köln besteht – von baustellenbedingten Lücken im Fahrplan abgesehen – ebenfalls ein Zwei-Stunden-Takt über Leipzig, Magdeburg und Hannover.

Eine Sprecherin von Flixmobility bestätigte, dass Dresden ins Zugnetz des Unternehmens eingebunden wird. Konkrete Fahrzeiten würden allerdings noch abgestimmt, erklärte sie. Im Buchungsportal stehen die Fahrzeiten: Berlin Hauptbahnhof ab 21.36 Uhr mit Ankunft in Dresden Hauptbahnhof 23.46 Uhr sowie ab Dresden Hauptbahnhof 6.17 Uhr mit Ankunft in Berlin Hauptbahnhof gegen 8.21 Uhr. In Berlin werden auch Spandau und Südkreuz bedient und in Dresden noch der Neustädter Bahnhof.

Ticket beinhaltet eine Sitzplatzgarantie

Eingesetzt werden von Flixtrain mehrheitlich Züge mit modernisierten Interregio-Waggons, wobei die Bestuhlung komplett verändert wurde. Es gibt nur eine Wagenklasse. Jedes Ticket beinhaltet eine Sitzplatzgarantie ohne Aufpreis, es werden keine Stehplätze verkauft. Wie stabil der Fahrplan ist, wird sich zeigen. In der Vergangenheit hat Flixtrain auf anderen Linien kurzfristig auf Nachfragerückgang reagiert und coronabedingt pausiert. Die Deutsche Bahn hat hingegen während der gesamten Corona-Zeit ein stabiles Angebot gefahren. Vor einigen Jahren hatte bereits Leo-Express aus Tschechien Direktverbindungen zwischen Prag und Berlin über Dresden angekündigt. Mit der Corona-Pandemie wurde es jedoch still um diese Pläne.

Von Lars Müller