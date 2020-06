Erster Kubaflamingo des Jahres im Zoo geschlüpft

Dresden

Man muss schon genau hinsehen, vielleicht auch mal ein paar Minuten warten, denn der kleine Kubaflamingo im Dresdner Zoo zeigt sich noch nicht immer auf Anhieb. Das erste Jungtier dieses Jahrgangs versteckt sich noch oft im wärmenden Gefieder der Elterntiere, die sich abwechselnd um die Brut kümmern und das geschlüpfte Junge mit einer Kropfmilch aus einer nährstoffreichen, käseartigen Substanz füttern, die im Verdauungstrakt der Alttiere entsteht.

Weiterer Nachwuchs folgt

Der erste kleine Flamingo dürfte in den nächsten Tagen noch Gesellschaft anderer Jungtiere bekommen, denn 18 auf Schlammkegeln errichtete Nester zählte die Kolonie im Zoo. Es werden aber höchstens noch 16 Babys folgen, denn eines der Eier - pro Nest wird nur eines bebrütet - kullerte am Sonntag in einem unachtsamen Moment ins Wasser und ging unter. Auf den anderen 16 Nestern wird noch fleißig gebrütet.

Anzeige

Dass alle Eier erfolgreich ausgebrütet werden, ist aber so gut wie nie der Fall, denn oftmals sind Eier unbefruchtet. Leicht ist die Zucht von Kubaflamingos sowieso nicht, denn meist brüten sie erst ab einer bestimmten Größe der Kolonie. Um die 20 Tiere sollten es sein, sonst fühlen sich die Tiere nicht wirklich wohl. Haben Pärchen ein Ei gelegt, wird es zwischen 28 und 32 Tagen ausgebrütet.

Weitere DNN+ Artikel

Geschlecht äußerlich nur sehr schwer bestimmbar

Nach dem Schlupf bleibt das graue Jungtier, das knapp 100 Gramm wiegt, zwei Tage nur im Nest, dann geht es auch allmählich auf Wanderschaft. Nach 80 Tagen sind die Jungen flügge. Das Geschlecht der Jungtiere lässt sich nur durch eine genetische Analyse bestimmen, äußerlich fällt die Unterscheidung der Geschlechter sehr schwer.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Kubaflamingos kommen in der Karibik und in Südamerika vor, speziell auch auf den Galapagos-Inseln. Sie leben in Lagunen und Salzseen, ernähren sich von Kleinkrebsen, die sie aus dem Wasser filtern. Geschlechtsreif werden die Jungen mit sechs Jahren, ein Lebensalter von 40 Jahren wurde bereits nachgewiesen.

Von Jochen Leimert