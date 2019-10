Ohne Vorwarnung: Firma stellt Entsorgung der Blauen Tonnen in Dresden ein

Die Stadt hat zur Jahresmitte die Verträge für die Altpapiersammlung über die Blaue Tonne mit drei Firmen gekündigt. Zum 30. Juni 2020 laufen die 2012 geschlossenen Vereinbarungen mit der Remondis Elbe-Röder GmbH, der Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG und der Fehr Umwelt Ost GmbH aus.

Mit der Kühl-Gruppe habe es nie einen Vertrag gegeben, der Entsorger habe rein privatwirtschaftlich am Markt agiert, erklärt Rathaussprecherin Annett Hoffmann.

Das Geschäft mit dem Altpapier soll ab 1. Juli 2020 komplett in die Aufgaben der Stadtreinigung Dresden integriert werden. Motto: drei Abfallarten (Restabfall, Bioabfall und Altpapier) – ein Ansprechpartner. Hintergrund des Vorgehens: Allein 2018 habe es mehr als 1000 Beschwerden zu überquellenden oder nicht geleerten Papiertonnen gegeben.

Das von der Stadt gesammelte Papier wird von Veolia verwertet. Für 2018 beziffert die Stadt die Erlöse aus der Papierverwertung mit 1,6 Millionen Euro. Schätzungen für 2019 liegen nicht vor.

Generell will die Stadt die Müllentsorgung neu regeln. Dazu soll die Stadtreinigung Dresden GmbH rekommunalisiert werden. Die Stadt will dem Mitgesellschafter Veolia die 49 Prozent Anteile abkaufen.

Die Branche kämpft in den zurückliegenden Jahren mit sinkenden Margen. Weil in den Blauen Tonnen immer mehr Versandkartons landen und zugleich immer weniger Zeitungen und Bücher, steigt das Volumen des Papiermülls, aber das Gewicht sinkt. Außerdem hat sich die Branche noch immer nicht erholt vom chinesischen Importstopp für Müll im Januar 2018, der auch Altpapier betraf. Bis 2017 importierte China Verbandsangaben zufolge rund 30 Millionen Tonnen Altpapier im Jahr aus aller Welt – die doppelte der in Deutschland anfallenden Menge. Nach dem Importstopp waren es noch sieben Millionen Tonnen. Hieß: deutsche Papierfabriken mussten die Produktion drastisch zurückfahren, der Preis sank. Kleine Entsorger gingen pleite, die Monopolisierungswelle rollt. Damit droht die Gefahr immenser Preiszuwächse. Viele Städte versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie – wie Dresden – die Müllentsorgung wieder in die eigenen Hände nehmen.