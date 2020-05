Finanzierung unklar: Dresdner Fraktionen fordern neue Rechtsform für Volkshochschule

Dresden

Ist die Zeit der Dresdner Volkshochschule ( VHS) als eingetragener Verein bald vorbei? Das soll der Stadtrat entscheiden. Die Fraktionen Grüne, Linke und SPD haben einen Antrag eingereicht, in dem die Überprüfung der Rechtsform der VHS gefordert wird. Laut der Fraktionen sei unklar, ob die Volkshochschule als Verein die gestiegenen Anforderungen nach dem Wachstum der letzten Zeit künftig bewältigen könne. Dabei sollen die Möglichkeiten eines Vereins, kommunaler Trägerschaft, eines Eigenbetriebs und einer gGmbH miteinander verglichen werden.

Im letzten Jahr nahmen insgesamt rund 11 000 Menschen die insgesamt 921 Angebote der VHS wahr. Geplant wird mit halbjährlichem Vorlauf. Um das Angebot erweitern zu können, fehlt es an finanzieller Unterstützung. Deshalb beschloss der Kulturausschuss bereits, 400 000 Euro zusätzlich für die VHS bereitzustellen. Doch durch die derzeit angespannte Haushaltslage, verursacht durch die Coronakrise, wackelt die Finanzierung: „Auf Nachfrage wird deutlich, dass dieser Beschluss nicht umgesetzt wird, auch aufgrund der aktuellen Situation der Coronakrise“, heißt es in dem Antrag der Fraktionen mit Blick auf die Haushaltssperre.

Bessere Bezahlung der Lehrkräfte gefordert

Deshalb soll nun Rechtsform und Finanzierung geprüft und gegebenenfalls verändert werden. Stadträtin Anja Apel (Linke) drängt auf bessere Bezahlung der Lehrkräfte: „Hier arbeiten Menschen mit Studienabschluss aus den verschiedensten Fachrichtungen für ein beschämendes Honorar zwischen 15 und 25 Euro pro Unterrichtsstunde – inklusive Vorbereitung. Durch die fehlenden Erhöhungen in der Vergangenheit finden sich die Lehrkräfte mittlerweile unter dem Mindestlohn wieder.“ Eine Verbesserung sei nur mit einem Blick auf alternative Finanzierungsformen möglich.

Christiane Filius-Jehne, Grünen-Fraktionsvorsitzende und Kulturpolitische Sprecherin, sieht für die VHS keine Zukunft als Verein: „Es geht also darum, diese wichtige Bildungseinrichtung organisatorisch auf stabile Beine zu stellen und es ihr gleichzeitig zu ermöglichen, flexibel auf die unterschiedlichen Herausforderungen, der sie sich gegenübersieht, zu reagieren. Die Vereinsform scheint hierfür nachweislich ungeeignet.“

Linke, Grüne und SPD fordern Vorlage im Stadtrat bis Ende Oktober

In Sachsen gibt es bereits andere Rechtsformen bei Volkshochschulen. So sind die Institute in Leipzig, Chemnitz und Zwickau kommunal. Über die Grenzen des Freistaates hinaus gibt es weitere Modelle: In Berlin werden die zwölf Volkshochschulen durch eine „Gesellschaft zur Förderung der Volkshochschulen“ unterstützt, in Stuttgart wird sie durch einen Trägerverein und einen Aufsichtsrat gesteuert. Eine Analyse soll die beste Form für eine stabile Finanzierung finden.

Eine Möglichkeit fällt schon mal raus: In den Bereich der institutionellen Kulturförderung passe die Finanzierung nicht, stellte der Kulturausschuss laut Antrag fest. „Auch die beratenden Fachkommissionen fühlten sich nicht in der Lage, entsprechende Fördervorschläge zu beurteilen“, heißt es weiter. Deshalb soll neben der Analyse auch geprüft werden, ob die Finanzierung der VHS außerhalb der kulturell-institutionellen Förderung durch einen Zuwendungsvertrag erfolgen kann. Dieser solle dann so lange gelten, bis auf Grundlage der Analyse eine Entscheidung getroffen werde. Linke, Grüne und SPD fordern eine entsprechende Vorlage im Stadtrat bis Ende Oktober.

Von Lisa-Marie Leuteritz