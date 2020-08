Dresden

Die Filmnächte am Dresdner Elbufer finden in diesem Sommer bis zum 30. August und somit eine Woche länger statt als ursprünglich geplant. Der Vorverkauf für das Zusatzprogramm beginnt am Mittwoch. Dazu zählt etwa die Filmpremiere von „Faking Bullshit“ am 26. August.

Erneut gezeigt werden in der Verlängerung zudem „Besser Welt als nie“ und „Die Känguru Chroniken“. Beide Filmvorführungen liefen bereits ausverkauft.

Anzeige

Weiter zu sehen sind die Filme „Aladdin“, „Bibi und Tina“ und „Spuk unterm Riesenrad – Teil 2“ für die Kleinen. Für Erwachsene gibt es „Unhinged – Außer Kontrolle“, „Bailey – Ein Freund fürs Leben“, „The Secret“ und „Das Pubertier“ zu sehen.

Weitere DNN+ Artikel

Am Abschlusswochenende laufen bei den Filmnächten am 29. August „König der Löwen“ und „Emil und die Detektive“ am 30. August. Die Saison endet mit der Komödien Kurzfilmnacht, einer Kooperation mit dem Filmfest Dresden.

Helge Schneider in der Garde

Gemeinsam mit dem Veranstalter Aust Konzerte holen die Filmnächte Helge Schneider am 10. September in die Junge Garde. Der Ticketvorverkauf startet Montagmittag, 12 Uhr, über die Ticketbüros Eventim und Etix.

Helge Schneider 2019 bei den Filmnächten

„ Helge Schneider ist seit Jahren bei uns ein Stammgast am Elbufer“, sagt Filmnächte-Chef Johannes Vittinghoff. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir auch in diesem verkorksten Open Air-Sommer nicht auf Helge in Dresden verzichten müssen.“

Von SL