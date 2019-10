„Fidelio“ im real existierenden Sozialismus: Die legendäre Beethoven-Inszenierung in Dresden

Dresden

„Sprecht leise, haltet euch zurück / wir sind belauscht mit Ohr und Blick …“

Beim Gefangenenchor in Beethovens „Fidelio“ muss man gar nicht zwischen den Zeilen lesen, um den unendlichen Freiheitswillen der Menschen zu erkennen. In der Dresdner Inszenierung von 1989 spielt das Ganze in einem ummauerten Gefängnishof mit Stacheldraht, Neonröhren und Betonturm.

Im real existierenden Sozialismus wusste jeder, was damit gemeint war. Für Regisseurin Christine Mielitz, die Dutzende Inszenierungen an verschiedensten großen Opernhäusern herausgebracht hat, bleibt dieser „Fidelio“ ein absolutes Unikat.

„Es gibt andere, sehr wesentliche Stücke, ‚ Peter Grimes‘ von Britten an der Wiener Staatsoper oder an der Volksoper Schostakowitschs ‚Lady Macbeth von Mzensk‘, das sind für das Publikum künstlerisch große Ereignisse gewesen. Aber es hat ja nie die Lebenssituation eines jeden einzelnen Menschen so existenziell betroffen, wie es bei ‚Fidelio’ war mit seinen Gefangenen und Protagonisten, die auf Leben und Tod um Macht und Einfluss ringen mussten. Dass etwas zu einer so kollektiven, starken und gemeinsamen Erinnerung wird, die man dort mit berühren durfte, das ist einmalig im Leben und für mich ein ganz großes Geschenk.“

Wie groß war das Risiko?

Ein Geschenk, das die Regisseurin damals, vor dreißig Jahren, natürlich noch gar nicht als Fanal sehen konnte. Dazu ist diese – inzwischen geradezu legendäre – Inszenierung mit dem bezwingenden Bühnenbild von Peter Heinlein erst später gemacht worden. Christine Mielitz blickt heute eher bescheiden auf ihre Produktion aus dem Herbst ’89 zurück.

„Ich habe ‚Fidelio’ einfach nur möglichst gut machen wollen und spürte während des Probenprozesses ganz stark, welche Unterstützung, welchen Zulauf wir dabei erfahren durften. Mir wurde klar, hier geht jetzt etwas vor, das ich mit aller Kraft zu Ende führen muss, denn es ist gar nicht mehr nur meine eigene Sache. Sondern es wurde tatsächlich auch zum guten Gefühl, das man als Künstler nicht so oft hat, Teil einer wirklich großen Gemeinschaft zu sein.“

Wie groß das Risiko war, das Christine Mielitz mit ihrem Team damals womöglich eingegangen ist, lässt sich heute kaum mehr nachempfinden. Ihr Blick auf Beethoven zur Endzeit der DDR war auch eine Sicht auf das 20. Jahrhundert und sollte nicht zu eng, nicht zu eindimensional gedeutet werden, wie sie im DNN-Gespräch betont.

„Es war natürlich ein Abbild des real existierenden Sozialismus, so traurig wie das war. Aber es zeigte auch, was in Chile passiert ist, es wäre für große Teile von Südamerika ein Abbild gewesen, von afrikanischen Zuständen ganz zu schweigen, denn darüber wussten wir erschreckend wenig. Und es ist ja auch in die Zukunft hinein, also wenn wir an die chinesischen Dinge denken und an all das, was noch so alles passiert ist, ein ganz allgemeingültiges Bild. Es betrifft den heutigen Menschen so existenziell wie die Menschen zu Beethovens Zeit.“ In der Erinnerung an das Damals sieht Christine Mielitz ein Abbild nicht zuletzt der Französischen Revolution, das sie unbedingt auch ganz gegenwärtig thematisieren will.

„Fidelio“ als lebendiges Mahnmal

Und wie sieht sie Dresden heute, wo sie ja lange gelebt, als Oberspielleiterin der Oper viel gearbeitet und ihren Sohn bekommen hat?

„Über verschiedene Dinge, wenn ich jetzt von außen komme, bin ich doch erstaunt, weil ein ganz großes Zeichen dieser Zeit und dieser Aufführung ja doch das Friedliche gewesen ist. Inzwischen wird die Stadt einer enormen Probe unterworfen, und da denke ich, hat die Semperoper wieder wie damals die große Aufgabe zu helfen. Ich wünschte mir, dass die Kräfte, die jetzt so enttäuscht und aggressiv und zum Teil auch voller Wut sind über die Zurücksetzung, die sie empfinden, dass all dies die Menschen doch aber nicht wieder dahin führen darf, worunter alle so grässlich gelitten haben. Ich meine das schreckliche Bombardement vom 13. Februar ’45, das hatten ja die Deutschen selber hervorgerufen, und hinter dieser Flagge kann doch eigentlich keiner hinterherrennen.“

Die Dresdner „Fidelio“-Inszenierung von Christine Mielitz ist freilich kein Denkmal, sondern allenfalls ein lebendiges Mahnmal. Deswegen ist es ihr wichtig, die Bezüge von der Bühne auf heutige Entwicklungen in Dresden mitzudenken. Das mag auch Intendant Peter Theiler veranlasst haben, nachdem er diese Produktion zum ersten Mal sah, fest zu versprechen, sie in jeder Saison seiner Amtszeit in den Spielplan zu nehmen. Denn Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ atmet bis heute den Geist ihrer Entstehungszeit. Die Dresdner Inszenierung von Christine Mielitz reflektiert dessen Gültigkeit nicht nur historisch, sondern ganz aktuell.

Freitag im Semperbau, dann erst wieder 2020

Am heutigen Freitagabend ist diese Oper – nach einem „Aktenzeichen spezial“ zum Thema „Fidelio 1989“ um 17.30 Uhr – noch einmal im Semperbau zu sehen. Dann erst wieder zum Beethoven-Jahr im Mai und Juni kommenden Jahres. Im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „30 Jahre Friedliche Revolution“ der Sächsischen Staatstheater ist im Opern- sowie im Schauspielhaus derzeit eine Ausstellung zu sehen, die an das Geschehen vom Herbst ’89 erinnert.

Denn fast parallel zu Beethovens „Fidelio“, der passenderweise just am 7. Oktober 1989 Premiere hatte und womöglich das Geschehen auf der Straße ein klein wenig mitbestimmt hat (SED-Bezirkschef Hans Modrow saß im Publikum und war für etwaige Anweisungen, wie auf das Straßengeschehen zu reagieren sei, nicht erreichbar), zeigte das Schauspiel Christoph Heins „Ritter der Tafelrunde“. Ein trefflicher Abgesang auf die alten Männer der Macht. Die Erklärung „Wir treten aus unseren Rollen heraus“ setzte einen überaus deutlichen I-Punkt auf die beiden unvergesslichen Produktionen.

„O, welche Lust! / in freier Luft den Atem / leicht zu heben, O, welche Lust! / nur hier, nur hier ist Leben, / der Kerker eine Gruft, eine Gruft!“

