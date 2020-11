Zahl der Autos mit Elektroantrieb in Dresden:

629 elektrisch angetriebene Autos waren Stand 1. Januar 2020 in Dresden zugelassen. Tendenz steigend.

Zahl der Autos mit Elektroantrieb in Sachsen:

2430 Autos mit Elektroantrieb gab es zum 1. Januar 2019 in ganz Sachsen. Ein Jahr später waren es bereits 3438. Zum 1. Juli 2020 – also nur ein halbes Jahr später – ist die Zahl auf 4439 Elektroautos gestiegen. Das ist im Vergleich zum Gesamtbestand zugelassener Personenkraftwagen in Sachsen von 2 168 189 zwar immer noch verschwindend gering. Aber das wird, so wie politisch die Weichen gestellt sind, nicht so bleiben.

Zahl der Autos mit Elektroantrieb in allen Bundesländern (geordnet nach Einwohnerzahl) im Vergleich:

Nordrhein-Westfalen (17 947 000 EW) 33 852

Bayern (13 125 000 EW) 36 793

Baden-Württemberg (11 108 000 Einwohner) 30 163

Niedersachsen (7 994 000 EW) 18 162

Hessen (6 288 000 EW) 13 475

Rheinland-Pfalz (4 094 000 EW) 7297

Sachsen (4 072 000 EW) 4439

Berlin (3 769 000 EW) 5620

Schleswig-Holstein (2 904 000 EW) 6696

Brandenburg (2 522 000 EW) 3361

Sachsen-Anhalt (2 195 000 EW) 1774

Thüringen (2 133 000 EW) 3715

Hamburg (1 847 000 EW) 4300

Mecklenburg-Vorpommern (1 608 000 EW) 1376

Saarland (987 000 EW) 1410

Bremen (681 000 EW) 917

Quelle: Einwohnerzahl (gerundet): Statist. Bundesamt und Statist. Landesämter (Stand 31. Dezember 2019); Kraftfahrtbundesamt (Stand 1. Juli 2020)