Eberhard Mittag, der Vorsitzende des Fernsehturm Dresden e.V. über den Seilbahn-Vorschlag und die weiteren Schritte, um den Fernsehturm wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es gibt für die Wiedereröffnung des Fernsehturms die Förderzusage auch vom Freistaat, das Verkehrskonzept steht. Sie könnten sich also zurücklehnen. Warum bringen Sie gerade jetzt wieder eine Seilbahn ins Spiel?

Es geht darum, dass sich die Zahlen auch irgendwo im Haushalt wiederfinden. Die Förderzusage kam zu einer Zeit, als der alte Haushalt noch da war. Deshalb stehen die Kosten für den Fernsehturm weder bei der Stadt noch beim Land in irgendeinem Haushalt drin. Jetzt müssen sie reingeschrieben werden. Wir befürchten, dass in der anstehenden Haushaltsdebatte wegen Corona einige doch wieder zweifeln könnten, die vorher nicht gezweifelt haben.

Dresden hätte als einzige Stadt drei Seilbahntypen

Wie soll eine Seilbahn da helfen?

Hintergrund, warum wir das Seilbahnprojekt wieder aufs Tablett gehoben haben, war die Tatsache, dass der Oberbürgermeister bei der Vorstellung des Mobilitätskonzeptes nicht alle Fragen zufriedenstellend auch für die Anwohner beantworten konnte. 30 Jahre hat die Stadt dort Bauprojekte vor sich hergeschoben. Nun sollen in drei Jahren 40 Millionen Euro verbaut werden. Die Arbeitskräftesituation ist jetzt schon schlecht. Um das zu schaffen, hätte man mit dem Ullersdorfer Platz längst beginnen müssen. Wir als Verein wollen eine Möglichkeit aufzeigen, da den Druck rauszunehmen.

Der Oberbürgermeister schaut sich ihre Vorschläge an, hat aber bereits signalisiert, dass er von einem neuen innovativen Konzept nicht viel hält...

Es geht uns ja auch gar nicht um Innovation – obwohl Dresden damit weltweit die einzige Stadt wäre mit allen drei Seilbahntypen: Schwebebahn, Standseilbahn, Kabinenbahn. Durch die temporäre Lösung Seilbahn könnte man den Planern Zeit geben, das qualitativ hochwertig zu machen.

Eine Seilbahn und auch gleich noch ein "Televersum" sollen gebaut werden, wenn es nach den Visionären geht. Quelle: Verein Fernsehturm Dresden e.V.

Es nützt ja nichts, einen Schnellschuss zu machen und irgendwo Teer hinzuschmieren, der dann in zwei Jahren wieder rausfällt. Deshalb haben wir jetzt noch einmal die Seilbahn-Vorschläge auf den Tisch gelegt.

Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Stadträte das Geld nicht freigeben, wenn der Nachweis vorliegt, wie man verkehrlich dort hoch kommt. Nach jüngsten Informationen von Herrn Jurk würde das Land Sachsen so eine Seilbahnvariante auch mit 75 Prozent über GRW-Mittel gefördert bekommen, was auch diese temporäre Lösung recht lukrativ macht. Nach Auskunft des Seilbahnanbieters Leitner wäre auch eine Lösung denkbar, dass er die Seilbahn auf eigene Kosten errichtet und betreibt. Dass müsste aber die Stadt aushandeln.

„Widerstände gegen solche Projekte gibt es immer“

Es bleibt der Widerstand der Grundstückseigentümer und der Fakt, dass ein Überfahren des Landschaftsschutzgebietes als nicht genehmigungsfähig gilt. Wie wollen Sie das lösen?

Man hat in anderen Städten den Leuten Entschädigungen gezahlt. Und ich muss ja in den Kabinen nicht überall einen Glasboden haben, durch den ich ihnen in den Pool schauen kann. Wir sind auch nicht sicher, ob das wirklich alles nicht genehmigungsfähig ist. In der Schweiz und Österreich gibt es Seilbahnen in Regionen, die zum Weltkulturerbe gehören. Deshalb haben wir Professor Wolfgang Fischer – er war Leiter der Fakultät Landschaftsbau in Pillnitz – gebeten, dass er sich mal mit der Problematik Landschaftsschutzgebiet und Seilbahn beschäftigt. In einigen Wochen werden wir da hoffentlich mehr Klarheit haben. Eine Seilbahn mit ihrem geringen baulichen Aufwand ist eigentlich umweltfreundlich. Widerstände gegen solche Projekte gibt es immer. In Koblenz wollten die Leute auch erst die Seilbahn nicht. Dann wollten sie, dass sie bleibt.

Spekulieren Sie darauf, dass das auch in Dresden so kommt?

Nein. Wir haben eine temporäre Variante vorgeschlagen – nicht, um noch etwas zusätzliches einzubringen, sondern um der Stadt zu helfen.

Sie haben ja auch bereits mit dem designierten Baubürgermeister Stephan Kühn über das Projekt gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck?

Er scheint allen Belangen gegenüber offen zu sein, sieht auch die Widersprüche der grünen Gegenprojekte realistisch. Und bei ihm spürt man, dass er ein Dresdner ist, etwas das mir bei Raoul Schmidt-Lamontain immer gefehlt hat. Aber er muss natürlich erst einmal gewählt werden.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Wir werden allen Stadtratsfraktionen unsere Vorschläge erläutern. Da haben wir noch nicht alle Termine fest. Ich werde mit dem Oberbürgermeister in seiner Sprechstunde am 19. September darüber sprechen. Am besten wäre es, wenn er auch die Lenkungsgruppe einbezieht. Mit Leitner haben wir vereinbart, dass die Seilbahnexperten bereitstehen, um den Stadtpolitikern oder auch einer größeren Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen. Wir müssten auch noch viel mehr Leuten den Blick vom Fernsehturm zeigen. Als Ministerpräsident Michael Kretschmer da hinuntergeschaut hat, hat er mir gesagt: „Jetzt weiß ich, warum Sie so begeistert sind“.

MP Kretschmer zu Besuch auf dem Fernsehturm

Reißt da die Trennung von Ihrer Pressesprecherin Barbara Lässig nicht ein Loch?

Natürlich reißt das ein Loch. Und die Entscheidung hat im Verein nicht nur Freunde. Aber wir wollen unabhängig von parteipolitischen Querelen unser Anliegen Fernsehturm voranbringen, das gesamte Spektrum der Stadtbevölkerung dabei mitnehmen und ausgleichend wirken.

Wann wird denn der Fernsehturm wieder der Öffentlichkeit zugänglich sein?

Mein Wunschtermin ist der 7. Oktober 2024 – der 55. Jahrestag der Eröffnung des Fernsehturms. Aber auch wenn es nicht ganz so schnell klappt, jeder 7. Oktober wäre ein guter Termin.

Und was ist Ihre realistische Prognose für das Fernsehturm-Projekt?

Der Fernsehturm wird wieder Touristenmagnet – ob mit oder ohne Seilbahn. In einem Werkstattverfahren käme man bei der Seilbahn aber auf Realisierungszeiträume von zwei bis drei Jahren, wenn der OB das zur Chefsache macht.

Und wenn es mit der Seilbahn nicht klappt?

Dann wird der Fernsehturm fertig und die Leute haben mit den Verkehrsproblemen zu leben. Was man machen könnte, vorausgesetzt der Ullersdorfer Platz wird fertig, ist, dass man von da aus einen Shuttleverkehr zum Fernsehturm einrichten könnte. Autonom fahrende Elektrobusse oder auch andere verkehrsfreundliche Lösungen, die nicht unbedingt lange Planungszeiten brauchen und keinen überbelasten. Dort, wo einmal Dresdens größter Parkplatz war, bevor renaturiert wurde, könnte man ein Parkhaus hinstellen, um das Wohngebiet vom Individualverkehr frei zu halten.

Und ansonsten müsste man eben – ähnlich wie auf vielen anderen Türmen der Welt – ein Onlinereservierungssystem einführen, das eine verhältnismäßig kontinuierliche Besucherstruktur und Auslastung sichert. Das muss man gemeinsam mit der Tourismus GmbH angehen: Besucher von Pillnitz mit einbeziehen, Kunden der Weißen Flotte, Stadtrundfahrten oder auch den Fernsehturmbesuch bei Hotelübernachtungen im Paket anbieten. Das sind alles Sachen, die kann man entwickeln, wenn ein Betreiber gefunden ist, was die Telekom ja nun für Anfang des nächsten Jahres angekündigt hat.

Von Holger Grigutsch