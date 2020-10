Dresden

Stefan Döring ist sauer. Der Wachwitzer ist Sprecher der Bürgerinitiative Fernsehturm, die sich für die Interessen der Anwohner engagiert. Wenn die Lenkungsgruppe Fernsehturm der Landeshauptstadt Dresden tagt, sind Döring und seine Mitstreiter nicht mit dabei. „Kritische Stimmen sind nicht gefragt“, konstatiert Döring und verweist auf den Oktober 2019: Da beging die Stadt das 50. Fernsehturm-Jubiläum. „Wir Anwohner waren nicht eingeladen. Uns wollte niemand bei der Feier dabeihaben.“

Grünen-Stadtrat: Kann das Verhalten des OB nicht nachvollziehen

Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe hat schon im Juni in einem Schreiben Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gebeten, der Bürgerinitiative Sitz und Stimme in der Lenkungsgruppe zu verleihen. „Ich kann das Verhalten des OB nicht nachvollziehen“, sagt der Stadtrat, „er will offenbar die Lenkungsgruppe nur zum Abnicken seines kostspieligen Projekts benutzen.“

Stadt: Der Stadtrat muss entscheiden

Ein absurder Vorwurf, erklärt Stadtsprecher Kai Schulz. „Der Oberbürgermeister verweigert nicht die Teilnahme des Vereins an der Lenkungsgruppe. Die Lenkungsgruppe ist zusammengesetzt nach Beschluss des Stadtrats.“ Hilbert könne nicht willkürlich weitere Teilnehmer benennen. Auf der Sitzung der Lenkungsgruppe am Montag werde das Thema angesprochen. „Gegebenenfalls muss der Stadtrat entscheiden, ob der Verein künftig an Sitzungen teilnehmen kann“, so Schulz.

Drei Vertreter des Fernsehturm-Vereins mischen mit

Deppe schüttelt mit dem Kopf und verweist auf ein Antwortschreiben des OB auf seinen Vorstoß vom Juni. „Gern kann die Lenkungsgruppe um weitere Teilnehmer ergänzt werden“, heißt es darin und: „Ich werde im Rahmen einer zukünftigen Stadtrats-Vorlage einen Vorschlag zur Erweiterung des Teilnehmerkreises unterbreiten.“ „Auf diese Vorlage und den Vorschlag warten wir noch heute“, erklärt Deppe und verspricht, das Thema nicht aus den Augen zu verlieren. „Wenn drei Vertreter des Fernsehturm-Vereins in der Lenkungsgruppe vertreten sind, dann gehört auch die Bürgerinitiative mit an den Tisch.“

2017 hatte der Stadtrat beschlossen: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Lenkungsgruppe mit Vertretern aus dem Stadtrat, der Verwaltung, des Fernsehturm Dresden e. V. sowie dem Eigentümer einzurichten, die das Ziel verfolgt, einen konkret umsetzbaren Vorschlag zur Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms für den Publikumsverkehr zu erarbeiten und die damit verbundenen Kosten und Folgekosten für die Stadt darzustellen.“ Aus diesem Beschluss, so Deppe, lässt sich nicht herauslesen, dass die Erweiterung des Personenkreises nur per Stadtratsbeschluss möglich ist. „Eigentlich könnte er Oberbürgermeister zusätzliche Teilnehmer selbst bestimmen.“

Bürgerinitiative befürchtet Verkehrschaos

Der Fernsehturm soll bis 2025 wieder öffentlich zugänglich sein. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass bis dahin die Verkehrsinfrastruktur rund um den Aussichtspunkt nicht für einen Besucheransturm vorbereitet ist und die Anwohner mit einem Verkehrschaos konfrontiert werden. Das Verkehrskonzept war am Montag wichtigster Tagesordnungspunkt für die Sitzung der Lenkungsgruppe.

Von Thomas Baumann-Hartwig