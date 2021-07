Dresden

In Dresden sind am Freitag rund 50000 Kinder und Jugendliche aus öffentlichen Schulen in die Ferien gestartet. Ein turbulentes Jahr, das von Anfang an unter dem Einfluss der Coronapandemie stand, ist zu Ende gegangen.

Monatelang war kein normaler Unterricht möglich. Schulen waren ganz geschlossen, oder es war lediglich Wechselunterricht aus Präsenzzeiten und häuslichem Lernen möglich. Über weite Phasen des Schuljahres mussten selbst im Unterricht von vielen Schülern Masken getragen werden. Für alle Kinder und Jugendlichen sowie das Personal kam im zweiten Halbjahr eine Testpflicht vor dem Betreten der Schulen hinzu.

5200 Erstklässler im kommenden Jahr

Nun halten rund 19700 Grundschüler, 11600 Oberschüler, 15400 Gymnasiasten sowie 1960 Schüler von Förderschulen und 960 von beruflichen Gymnasien ihre Schuljahresabschlüsse in der Hand. Am 26. Juli beginnen die Ferien, die bis 3. September laufen. Rund 5200 Kinder werden im kommenden Schuljahr in Dresden in die 1. Klasse eingeschult. Das sind 200 mehr als im Jahr zuvor.

Dann für die meisten Schüler das neue Schuljahr, für mehrere Tausend aber gleichzeitig ein ganz neuer Ausbildungsabschnitt. Etwa 4700 Kinder können jetzt die Grundschule verlassen, knapp 1700 schließen die 10. Klasse ab und rund 1500 die 12. Klasse an den allgemeinbildenden Gymnasien. Für sie schließen sich nun Oberschule oder Gymnasium, Berufsausbildung oder Studium an die bisherigen Schulausbildung an.

19 Oberschüler mit Traumnote

19 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 haben in Dresden mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,0 bestanden, im vergangenen Jahr waren es lediglich zehn.

Als Anerkennung für ihren hervorragenden Abschluss erhalten die landesweit 195 besten Oberschüler in diesem Jahr per Post ihre Auszeichnung vom Kultusministerium. Das sind deutlich mehr als im letzten Jahr, da waren es 147. Neben einer Urkunde gibt es anerkennende Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) sowie den Präsidenten der IHK und HWK.

„Auf ihren hervorragenden Abschluss an der Oberschule können die Schüler stolz sein“, erklärte Kultusminister Piwarz. Sie hätten trotz aller Schwierigkeiten in diesem Schuljahr ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. „Das Pauken hat sich gelohnt.“ Die Absolventen würden nun aus der Pole-Position in die berufliche Zukunft starten. „Ihnen stehen alle Wege offen, ob als Praktiker in der Wirtschaft oder als Abiturient am Beruflichen Gymnasium und später als Student an der Universität“, betonte der Minister.

79 Schüler an Gymnasium mit 1,0-Abitur

An den Dresdner Gymnasien, beruflichen Gymnasien und Fachoberschulen hatten 67 Schüler 2020 die Traumnote 1,0 erreicht. In diesem Jahr sind es 79 Schülerinnen und Schüler. Landesweit haben diese Leistung 487 Schüler vollbracht, 318 Frauen und 169 Männer. Auch ihnen gratulierte Kultusminister Piwarz. „Die gesamte Schulfamilie hat trotz enormer Hürden alles dafür getan, um faire und gleichwertige Abschlüsse zu realisieren“, lobte der Minister.

Die 1,0-Absolventen erhalten Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten und des Kultusministers sowie eine Ehrenplakette aus Meißner Porzellan und einen Büchergutschein.

Von Ingolf Pleil