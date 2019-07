Dresden

Pünktlich zum Ferienbeginn hebt Dresden ab. Zwischen Freitag und Sonntag starten 23 Maschinen vom Flughafen Dresden International. Sonnenanbeter zieht es ans Mittelmeer, den Atlantik, das Rote und das Schwarze Meer. Fünf Flugzeuge starten nach Palma de Mallorca, drei nach Antalya. Nach Hurghada, Rhodos, Heraklion und Burgas heben jeweils zwei Maschinen ab.

Mit 14 Abflügen pro Woche ist Sundair die führende Urlaubslinie in Dresden. Sie steuert die Ziele Antalya, Heraklion, Rhodos und Kos an. Erstmalig seit dieser Saison startet neben Eurowings auch Lauda nach Palma de Mallorca. Beide Airlines nehmen insgesamt 13-mal zur größten Baleareninsel ab.

Insgesamt fliegen in den Sommerferien zehn Airlines ab Dresden zu touristischen Zielen in Europa, Nordafrika und Vorderasien. Ab Leipzig/Halle starten 70 Flugzeuge in beliebte Urlaubsorte. Mit 18 Starts ist hier Antalya das beliebteste Ziel, gefolgt von Palma de Mallorca mit neun und Hurghada mit sieben Starts.

Von PS