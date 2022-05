Dresden

Nun haben es die Dresdner schwarz auf weiß: Grillen und rauchende Feuerkörbe belasten die Luft. An warmen Abenden steigt die Ruß- und Feinstaubbelastung in der Dresdner Neustadt durch sommerliche Freizeitaktivitäten mitunter erheblich an. Das geht aus den Ergebnissen der mobilen Rucksackmessungen hervor, die das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) jetzt veröffentlicht hat.

Erhöhte Luftbelastung an warmen Sommerabenden

Die Sondermessungen zur Luftqualität von Juni bis September 2021 belegen, dass sich die erhöhten Luftbelastungen in der Dresdner Neustadt an warmen Sommerabenden auf das Verbrennen von Holz im Kontext von Grill- und Feueraktivitäten zurückführen lassen. In den Abendstunden stieg die Konzentration der chemischen Markerverbindung Levoglucosan, die beim Verbrennen von Holz entsteht, meist um ein Vielfaches im Vergleich zum Nachmittag an, heißt es vom LfULG.

Die Ausprägung des abendlichen Effekts während des Untersuchungszeitraums hing von der Intensität und Häufigkeit der Grill- und Feueraktivitäten sowie von der Wetterlage und der Ausbildung der Bodeninversion ab. Bodeninversionen entstehen im Sommer durch die abendliche beziehungsweise nächtliche Abkühlung der bodennahen Luftschicht. Die Inversion verhindert den Austausch von Schadstoffen und begünstigt so die Anreicherung von Luftschadstoffen im bodennahen Bereich.

Spitzenwerte bei Feinstaub und Ruß

Fielen sommerliche Witterungsbedingungen mit Großveranstaltungen oder Festtagen zusammen, wie zum Beispiel am 4. September 2021 mit der Schuleinführung und dem Christopher Street Day, sind entlang der Messroute zeitweise Spitzenkonzentrationen von 100 Mikrogramm Feinstaub-PM10 und sechs Mikrogramm Ruß pro Kubikmeter Luft gemessen worden.

An kühlen Abenden ist die Luft besser

Im Vergleich dazu wurden an eher kühlen Sommerabenden selten Konzentrationen über 20 Mikrogramm Feinstaub-PM10 und zwei Mikrogramm Ruß pro Kubikmeter Luft registriert. An der Messstation Dresden-Nord am Bahnhof Dresden-Neustadt ist an den untersuchten warmen Tagen ebenfalls ein abendlicher Anstieg der Feinstaub- und Ruß-Konzentrationen gemessen worden.

An 14 Tagen Luftbelastung gemessen

Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung hatten im Auftrag des Landesamtes mit Messrucksäcken die Luftbelastung mit Feinstaubpartikeln und Ruß in der Dresdner Neustadt an 14 Wochenendtagen über den vergangenen Sommer hinweg untersucht. Die Messungen sollten Aufschluss über zeitliche und räumliche Schwankungen der Luftqualität geben.

Viele Menschen und viele Freizeitaktivitäten ist gleich dicke Luft

Hintergrund der mobilen Rucksackmessungen war die Beobachtung, dass an Freitagen und Sonnabenden in den Abendstunden, vor allem während der Sommerzeit, teilweise höhere Konzentrationen von Ruß sowie ultrafeinen und feinen Staubpartikeln als zu den Hauptverkehrszeiten gemessen werden. Die mobilen Messungen im Sommerhalbjahr 2021 konnten diesen Effekt nun bestätigen und meist mit einem hohen Aufkommen von Menschen und Freizeitaktivitäten wie Grillen oder Gartenfeuer in Verbindung bringen, heißt es aus dem Landesamt.

Um den Einfluss der Verbrennung von Biomasse, insbesondere Holz und Holzkohle, feststellen zu können, haben die Mitarbeiter auch kleine mobile Filtersammler zur Bestimmung der chemischen Verbindung Levoglucosan eingesetzt. Levoglucosan entsteht bei der Verbrennung von Cellulose. Der Nachweis dient deshalb als spezifischer Hinweis für das Verbrennen von Holz.

Von Thomas Baumann-Hartwig