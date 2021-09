Dresden

Corona ist in der heißen Phase der Bundestagswahl als Thema zwar in die zweite Reihe getreten. Doch nicht zuletzt der Mord eines Maskengegners an einem Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein hat allen eine Entwicklung vor Augen geführt, die mit den Corona-Protesten wuchs und gedieh und die vielleicht auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Wahlausgang hatte.

Rechte kapern neue Schichten

Es ist eine Szene entstanden mit einer tiefsitzenden Skepsis gegenüber parlamentarischer Demokratie und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine Melange aus Impfgegnern, Klimawandel-Leugnern, Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und Neonazis durchwabert den öffentlichen Diskurs mit schrägen, zuweilen obskuren und oft auch gefährlichen Thesen.

Und immer offenkundiger wird, wie Rechte die oft diffuse Wut in digitalen Räumen nutzen, um sich in neuen gesellschaftlichen Schichten einzunisten und mit permanenten Grenzüberschreitungen Reichweite zu gewinnen.

40 Autoren beleuchten die Milieus

Diesen Gruppierungen und Milieus widmet sich das neue Buch von Matthias Meisner und Heike Kleffner „Fehlender Mindestabstand. Die Coronakrise und die Netzwerke der Demokratiefeinde“, erschienen bei Herder. Darin versammeln sie 40 Autorinnen und Autoren, die mit viel Expertise herausarbeiten, wie einzelne Gruppierungen und Milieus vernetzt sind und wie zielstrebig sie versuchen, den demokratischen Rechtsstaat auszuhöhlen. Die Autoren schauen auch in die Nachbarländer Frankreich, Österreich oder Tschechien, wo sich ähnliche Phänomene zeigen.

Herausgeber auf Leserreise auch in Dresden

Nun gehen die Herausgeber auf Leserreise. Eingeladen vom Kulturbüro Sachsen und unterstützt von der sächsischen Friedrich-Ebert-Stiftung gibt es im Oktober Lesungen in Dresden, Görlitz und Annaberg-Buchholz. In Dresden laden sie am 5. Oktober ab 19 Uhr im Festsaal der Dreikönigskirche zum Zuhören und Debattieren.

Termine: Dresden, am 5. Oktober 2021, 19 Uhr im Festsaal der Dreikönigskirche, Hauptstraße 21; Görlitz, am 7. Oktober 2021, 19 Uhr im Humboldtsaal des Senckenberg-Museums, Platz des 17 Juni 2, Annaberg-Buchholz, am 14. Oktober 2021, 20 Uhr, Alte Brauerei, Geyersdorfer Str 34. Anmeldung zu den kostenlosen Veranstaltungen unter sachsen@fes.de unter Angabe des Namens.

Heike Kleffner / Matthias Meisner (Hrsg.): Fehlender Mindestabstand. Die Coronakrise und die Netzwerke der Demokratiefeinde, Herder Verlag, Freiburg, 2021, Klappenbroschur, 352 Seiten, Preis: 22,00 Euro, ISBN: 978-3-451-39037-1

Von DNN