Fast wäre Hans Fallada in Dresden „Pernocton“ zum Opfer gefallen

Dresden

Genie und Wahnsinn liegen oft dicht beieinander – so auch bei Rudolf Ditzen alias Hans Fallada (1893-1947), Autor von Romanen wie „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ oder „Jeder stirbt für sich allein“. Alles in allem befand er sich viermal im Gefängnis, dreimal in psychiatrischen Kliniken mit unterschiedlicher Dauer, 23 Mal in Heilstätten für Nerven- und Gemütskranke, in Sanatorien, fand aber zum Glück darüber hinaus auch die Zeit, fast 30 Bücher zu verfassen.

Überwiegend waren es edel, vornehme, teure und privat geführte Sanatorien, die der immer wieder mal suchtkranke Fallada besuchte, der sich übrigens nach einem geschundenen Opfergaul aus dem Märchenbuch der Brüder Grimm nannte: Nach Fallada, dem glücklosen Schimmelpferd, dessen abgeschlagenes Haupt da hängt und die Wahrheit spricht.

„In Dresden war es nischt“

Überliefert ist ein Brief von Falladas erster Ehefrau Anna Issel, genannt Suse, in der sie am 14. März 1941 schreibt: „... Mein Mann hat sich, da es ihm wieder sehr schlecht ging, am 11. wieder in ein Sanatorium begeben...“. Fallada war sehr plötzlich verschwunden. Nicht ungewöhnlich, dass seine Frau nicht mal wusste, wohin er entfleucht war. Fallada war mit seiner Schwester Rosemarie nach Dresden abgetaucht, verließ die Klinik aber auf eigene Verantwortung nach drei Tagen, weil er die Behandlungsmethoden für völlig unangemessen hielt und entschlossen war, sich zu Hause selbst zu behandeln.

Das undatierte Aufnahme zeigt den häufig suchtkranken Dichter Hans Fallada (1893–1947). Quelle: dpa

In einem Brief vom 20. März 1941 berichtet Fallada an eine Freundin: „Ich bin nämlich grade, oder sagen wir vor ein paar Tagen, aus Dresden zurückgekehrt, wo ich ein kurzes Gastspiel gegeben habe. Kurz gesagt, um das Unerquickliche vorweg abzutun, in Dresden war es nischt, erst haben sie mich diesmal mit Pernocton wirklich fast aus der Welt geschafft, dann wollten sie mir vor Angst überhaupt keine Schlafmittel mehr geben, worauf ich heimzog.“

Nach Recherchen von Jürgen Neumärker, der seit 1981 Inhaber eines Lehrstuhls an der Humboldt-Universität und bis 2005 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an den DRK Kliniken Berlin-Westend war, für sein Buch „Der andere Fallada. Eine Chronik des Leidens“ handelte es sich bei dem Sanatorium in Dresden wohl um Lahmanns Sanatorium auf dem Weißen Hirsch. Es hatte auch in der NS-Zeit nicht an Renommee und Exklusivität eingebüßt. Propaganda-Minister Joseph Goebbels wie auch Gustav Gründgens, von Hermann Göring protegierter Schauspieler und General-Intendant der Preußischen Staatstheater, weilten als Gäste gern mal in dem Nobelviertel. Vielleicht zog es Fallada aber auch deshalb nach Dresden, weil er sich an die Zeiten mit seiner früheren Geliebten Anne Marie Seyerlen erinnerte, die allerdings in Weidners Sanatorium am Königspark in Loschwitz logiert hatte.

Fallada zog es vor „allein zurechtzukommen“

Nicht herauszufinden ist, wie man im einstigen Naturheilsanatorium Fallada mittels „Pernocton wirklich fast aus der Welt geschafft“ hat. Anzunehmen ist, dass die Ärzte sich nach dem Fast-Fiasko auf die Tradition einer physikalisch-diätetisch klinisch geleiteten Heilanstalt besannen oder einfach eine konsequente Psychotherapie und Schlafmittelentwöhnung durchführen wollten, wie sie vom Chefarzt und wissenschaftlichen Leiter des Lahmann-Sanatoriums, Doktor J. H. Schultz, dort in den 1920er-Jahren als Autogenes Training durchgeführt wurde. Aber das war offenbar nichts für den Schriftsteller, der zog es vor, „allein zurechtzukommen“.

Letztlich schaffte es Fallada nur für kurze Zeit, ohne Schlafmittel zurechtzukommen. In einem Brief am 14. April 1941 verkündet er: „Ich selbst bin Gottlob endlich mit allem endogenen Verstimmungsmist nebst Schlafmitteln durch und habe sogar schon sachte wieder mit Arbeiten angefangen.“ Wäre Fallada schon in Dresden verstorben, wäre die Welt nicht nur um sein „Gefängnistagebuch 1944“ ärmer, sondern insbesondere um seinen gefeierten und mehrfach verfilmten Roman „Jeder stirbt für sich allein“.

Von Christian Ruf