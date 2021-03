Fast im Gefängnis: Was auf Schulleiter in Dresden in der Corona-Krise einprasselt

Dresden

Die Corona-Schutz-Verordnungen des Landes sind gerade auch für Schulen immer komplexer, die staatliche Organisation klemmt und die Eltern der Schüler haben bisweilen ihre ganz speziellen Vorstellungen: Lehrer und Schulleiter stehen in der Corona-Pandemie unter einem enormen Druck, offenbar werden dabei auch Grenzen überschritten – wie ein Beispiel aus Dresden zeigt.

Der Anruf ließ an Klarheit nichts vermissen: „Sie stehen mit beiden Beinen im Gefängnis“, tönte es am anderen Ende der Leitung. „Sie begehen die Straftat, nicht der Minister“, sagte der Vater eines Schülers zu Marcello Meschke. Er ist Schulleiter am Bertolt-Brecht-Gymnasium und versucht derzeit, die immer wieder recht kurzfristig eingehenden Maßgaben für den Schulbetrieb in der Corona-Krise umzusetzen.

Es wird mit Klagen gedroht

„Bei Masken- und Testpflicht für die Schüler wird schon mit Klagen gedroht“, berichtet Meschke aus dem Alltag der letzten Zeit. Da gibt es Anschreiben von Anwälten einschlägiger Bewegungen, die derzeit immer wieder die Straßen bevölkern, nichts von den Corona-Schutzmaßnahmen der Politik halten und ignorieren, dass sie damit laut wissenschaftlicher Untersuchungen offenbar massenhaft für die Verbreitung des Virus sorgen.

Andere Absender stehen mit dem deutschen Staat sowieso auf Kriegsfuß und tummeln sich in rechtsextremistischen Kreisen, leben aber offenbar bestens vom Rechtsstaatssystem. Sie verbreiten Musterschreiben gegen die Testpflicht, die sie als Versuch des Staats darstellen, die Infektionszahlen in die Höhe zu treiben.

Schulleiter mit dickem Fell

Der 60-jährige Lehrer für Sport und Biologie hat ein dickes Fell. „Mir macht das nichts aus“, erklärt Meschke. Wahrscheinlich hat er sowieso genug andere Dinge um die Ohren. In seinem alten Schulgebäude aus DDR-Zeiten muss er die Hygieneregeln genauso umsetzen wie andere Schulen in großzügigen Neubauten mit automatischen Lüftungssystemen.

Der Teufel steckt dann immer im Detail. So gilt künftig auch in der Sekundarstufe 1, also ab fünfter Klasse, Maskenpflicht im Unterricht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Laut Arbeitsschutzregeln soll jeder, der eine Maske tragen muss, nach 75 Minuten eine halbe Stunde Pause ohne Maske machen können. Für den 45-Minuten-Rhythmus einer Schule ist das denkbar ungünstig. Zusätzliche lange Pausen könnten den Schultag erheblich verlängern. So muss an allen Ecken und Enden nach möglichen Kompromissen gesucht werden.

Manchen Eltern nicht streng genug

Bei den Tests beispielsweise haben manche Eltern allerdings gar kein Verständnis für Mittelwege. Während die eine Seite von Körperverletzung spricht, geht es der anderen Seite nicht streng genug zu.

Da kommt nicht nur die noch nachvollziehbare Frage, warum überhaupt noch Abstriche gemacht werden und nicht Spucktests zum Einsatz kommen. Manche Eltern wollen die ungetesteten Schüler gar nicht ins Schulgebäude lassen, auch nicht für die Tests.

Schulleiter Meschke sollte am Grundstückstor ein Zelt errichten, in dem die Schüler getestet werden und auf das Ergebnis warten. Seien sie erst in den Schulräumen, könnten sie sich doch im Handumdrehen gegenseitig infizieren. Meist bräuchte der Schulleiter viel mehr Personal, um die Vorschläge umzusetzen, als eine Schule je haben kann.

Schulleiter Marcello Meschke auf einer "Einbahnstraße“ in der Schule (Bild vom April 2020). Quelle: Dietrich Flechtner

„Schnellstmöglich zum Regelbetrieb zurück“

Mit beiden Polen des Meinungsspektrums in der Elternschaft muss der Schulleiter gleichermaßen arbeiten. Dazwischen sind die Schüler, von denen selbst die Leistungsstarken immer deutlicher zu erkennen geben, dass der Heimunterricht am Computer den Alltag in der Schule nicht wirklich ersetzen kann.

Immer mehr würden sich zurückziehen, sich nicht an Videokonferenzen beteiligen und keine Aufgaben mehr herunterladen. „Wir müssen so schnell wie möglich in den Regelbetrieb zurück“, erklärt Meschke.

Offene Fragen bei Testpflicht für Lehrer

„Offene Fragen“ gibt es auch bei Lehrern. Die Schüler können sich durch Abmeldung der Testpflicht entziehen und zu Hause bleiben. Für Lehrer ist das nicht vorgesehen. Wer sich nicht testen lassen will, der darf die Schule nicht betreten und er soll nach einer den DNN vorliegenden Dienstanweisung aus dem Hause von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) dem Landesamt für Schule und Bildung gemeldet werden – „zwecks Prüfung möglicher dienstrechtliche Maßnahmen“. Offenbar bestehen hier auch im Ministerium gewisse Unsicherheiten.

Mit den meisten Eltern gebe es einen normalen Umgang, meint Meschke. Bis auf einige Ausnahmen wie den insistierenden Anrufer. Der wollte das gar nicht als persönliche Drohung verstanden wissen. Es sei nur die unausweichliche Perspektive, vor der der Schulleiter stehe. Die Vorschriften seien „Körperverletzung“, sagte er und ließ schon mal wissen, sein Kind schicke er nicht in die Schule.

Von Ingolf Pleil