Fast ein Viertel der Dresdner erhält nur Niedriglohn

Dresden

Viele Menschen müssen in Sachsen mit niedrigen Löhnen auskommen – in Dresden liegt der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit niedrigem Gehalt bei 23 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Studie zum Niedriglohnsektor des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI).  Während im Freistaat 32,6 Prozent der Vollzeitbeschäftigten wenig Geld verdienen, sind es in Berlin im Vergleich 19,2 Prozent und in Baden-Württemberg sogar nur 13,7 Prozent.

„Es gibt auch in Dresden ein tiefes Ohnmachtsgefühl, trotz eigener harter Arbeitsleistung keine angemessene Vergütung und später entsprechend Rente zu erhalten. Auch damit ist ein Teil der Wut auf die Politik zu erklären, die wir in Dresden immer wieder erleben”, erklärt Albrecht Pallas, der Vorsitzende der SPD in der Landeshauptstadt, mit Blick auf die Studie.

„Jeder vierte Beschäftigte bekommt nur Niedriglohn“

„Fast jeder und jede vierte Beschäftigte in Dresden bekommt nur Niedriglohn. Das ist bitter, gerade auch angesichts der steigenden Mieten und Lebenskosten in dieser Stadt. Und das in einer Stadt des Hightechs und großer Unternehmen“, betont Pallas. Das falle angesichts der vergleichsweise besseren Situation Dresdens in Bezug auf den Rest Sachsens schnell unter den Tisch.

Dem SPD-Politiker macht jedoch eine Zahl in der Studie Hoffnung – denn laut der Analyse landen durch die Einführung des Mindestlohns 320 000 Ostdeutsche weniger im Niedriglohnbereich. Der geplante Mindestlohn von zwölf Euro werde Pallas zufolge dafür sorgen, dass das Lohngefälle insgesamt kleiner wird.

„Der Lohn reicht nicht zum Leben“

„In dieser Stadt wurde sich lange Zeit zu wenig um die Alltagsprobleme der Menschen gekümmert, etwa, dass der Lohn nicht zum Leben reicht. Es gibt einen stillen Teil der Bevölkerung, in deren Augen ihre Probleme in der Stadtpolitik kaum vorkommen. Das muss sich ändern”, kritisiert Pallas abschließend. Der SPD-Politiker wurde im Dezember als Bewerber für die Wahl des Oberbürgermeisters in diesem Jahr nominiert.

Studie online unter www.wsi.de

