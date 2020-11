Fast 40 Millionen für Kita-Investitionen in Dresden

Dresden

Bald haben die Neugrunaer das Gröbste überstanden: Mitte Dezember sollen die Abrissarbeiten an der alten Kindertagesstätte an der Traubestraße abgeschlossen sein. Anwohner berichten von erheblichem Baulärm in der Nähe des Programmkinos Ost. Es rüttelt, dröhnt und poltert – vom frühen Morgen an und bisweilen fast körperlich spürbar gräbt sich ein Bagger durch die Gebäudereste.

In den Kita-Neubau investiert die Landeshauptstadt Dresden rund 6,4 Millionen Euro, teilte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) auf DNN-Anfrage mit. Rund 1,1 Millionen davon werden mit Fördergeldern des Freistaates finanziert.

Anzeige

Abrissarbeiten an der Traubestraße

Die Abrissarbeiten an der Traubestraße 7 sollen voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein. Mit den anschließenden Tiefbauarbeiten werde dann abhängig von der Witterung im Winter beziehungsweise im Frühjahr 2021 begonnen. Die Arbeiten am Rohbau sind ab April 2021 geplant. Laut aktuellem Zeitplan ist die Fertigstellung der Kita für Mai 2023 vorgesehen.

Lesen Sie auch

Die bisherige Einrichtung verfügte über 100 Plätze, davon zwölf Krippenplätze. Das Gebäude aus dem Ende der 1960er Jahren entsprach nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Raumbedarf und Gebäudequalität.

Der Neubau wird über 105 Betreuungsplätze verfügen, davon bis zu 31 Krippen- und 74 Kindergartenplätze. Bei einer Reduzierung dieser Betreuungsplätze können bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Das Gebäude werde unter anderem über eine hochwertige Klinkerfassade und ein begrüntes Flachdach verfügen.

An der Traubestraße in Dresden wird derzeit eine alte Kita abgerissen. Quelle: Anja Schneider

Das Grundstück verfügt über ein großzügiges Außengelände mit altem Baumbestand. Die Außenanlagengestaltung erfolge naturnah beispielsweise mit Spielgeräten aus Robinienholz, einem Spielhügel und kleinen Rückzugsorten für das individuelle Spielen. Außerdem werde es eine Rollerbahn und ein Ballspielfeld geben. Die Stadt will bestehende Spielgeräte aus DDR-Zeiten, einen Hangelbogen und einen Kletterpilz, aufbereiten und wieder aufstellen. Vor dem Speiseraum der Kita ist eine Terrasse geplant, auf der die Kinder im Sommer essen können.

Zehn Millionen für Werterhaltung 2021

Die Traubestraße gehört zu einer ganzen Reihe von Baumaßnahmen im Kitabereich. So sind für 2021 rund 100 Werterhaltungsmaßnahmen geplant, beispielsweise die Sanierung von Fassaden und Außenanlagen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf zehn Millionen Euro. Aufgrund der knappen Kassen der Stadt sind die Werterhaltungen um zwei Millionen Euro reduziert worden. Für 2022 gilt das genauso.

Neben der Traubestraße stehen zehn weitere große Investitionsprojekte auf dem Programm, die mit Geldern aus dem geplanten Haushalt für 2021/22 finanziert werden sollen. Insgesamt hat die Stadt dafür rund 37,6 Millionen Euro im Entwurf des Doppelhaushalts vorgesehen. Die Gesamtkosten der Projekte, die teilweise schon seit 2019 laufen und im Einzelfall erst 2024 abgeschlossen werden, umfassen 81,24 Millionen Euro.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein Projekt fehlt im Haushalt

Abgesehen vom Neubau des Auslagerungsobjektes an der Herzberger Straße sind alle genannten Projekte im Haushaltsentwurf 21/22 enthalten. „Der Neubau des Auslagerungsobjektes an der Herzberger Straße ist derzeit nicht ausfinanziert und auf der Mehrbedarfsliste“, erläuterte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser. Die dafür benötigten Gelder von 2,226 und 2,2 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren sind umgewidmet und für die Bildungsstrategie eingeplant worden.

Bauprojekte für Kitas in Dresden Folgende Bauprojekte in Kindertagesstätten laufen im kommenden Jahr: Neubau Michelangelostraße ( Auslagerungsstandort), 192 Plätze, April 2020 – Juli 2021, Gesamtkosten 6,2 Millionen Euro; Sanierung Lise-Meitner-Straße, 215 Plätze, April 2022 – April 2024, Gesamtkosten 11,146 Millionen Euro; Ersatzneubau Traubestraße 7, 105 Plätze, August 2020 – Juli 2023, 6,484 Millionen Euro; Ersatzneubau Nöthnitzer Straße 40h, 180 Plätze, Januar 2021 – April 2023, 6,259 Millionen Euro; Neubau Mary-Wigmann-Straße 1b (Ersatz für Reicker Straße 30), 180 Plätze, Januar 2022 – April 2024, 7 MIllionen Euro; Neubau Lößnitzstraße 14, 135 Plätze, Juli 2019 – Mai 2021, 6,123 Millionen; Neubau Fabricestraße 7 Haus 2 als Auslagerungsstandort, 192 Plätze, Juni 2020 – November 2021, 6,1 MIllionen Euro; Sanierung Rudolf-Bergander-Ring 36, 276 Plätze, November 2019 – April 2022, 4,074 Millionen Euro; Sanierung Rudolf-Bergander-Ring 38, keine Platzzahl genannt, November 2019 – April 2022, 4,481 Millionen Euro; Sanierung Lommatzscher Straße 83/85, 295 Plätze, September 2019 – August 2022, 10,224 Millionen Euro; Ersatzneubau Riesaer Straße 9–11, 291 Plätze, September 2019 – September 2022, 13,150 Millionen Euro.

Für die Stadt ist das nicht unproblematisch. Von den gegenwärtigen Auslagerungsstandorten, die wichtig sind, um das Sanierungskonzept der Kitas umzusetzen, ist nur das Objekt an der Junghansstraße 52a unbefristet nutzbar. Bei den Objekten am Rudolf-Bergander-Ring 43 (bis 2021), Weinbergstraße 2 (bis 2023), Herzenstraße 64 (bis 2023) und Hetzdorfer Straße (bis 2025) gibt es zulassungsrechtliche Befristungen. Daher gehören zum aktuellen Investitionsprogramm auch schon zwei Auslagerungsstandorte.

Von Ingolf Pleil