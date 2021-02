Dresden

Die Goldene Taschenlampe „für mangelnden Durchblick im Amt für Kultur und Denkmalpflege“ überreichte am Aschermittwoch der Präsident des Dresdner Carnevals Clubs (DCC) 1979, Michael Thiele, per Videobotschaft ans Rathaus.

Er begründete die Preisverleihung mit einem Fördermittelbescheid der Stadt, in dem dem DCC gratuliert wird, Unterstützung für die Vereinsarbeit zu erhalten. Höhe: 0 (in Worten: null) Euro. „Da war natürlich Humor gefragt“, so Thiele, „vor allem auf unserer Seite.

Immerhin habe das Rathaus dafür gesorgt, dass es in der Karnevalsaison etwas zu lachen gab. Vor allem als die Null Euro Förderung in einem darauffolgenden Bescheid abgelehnt wurde. Helau!

Von DNN