Familientipps: Veranstaltungen zu Ostern in Dresden und der Region

Dresden

Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, steht vor der Tür. Für die einen das bedeutendste christliche Fest des Jahres, für die anderen sind es nur ein paar ruhige Feiertage im April. Was es für alle gibt: Zahlreiche Veranstaltungen in Dresden und Umland. Als Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit stellen die Dresdner Neuesten Nachrichten einige Tipps für Aktivitäten in den Osterferien vor.

Hoflößnitzer OsterFreuden

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Außenanlage öffnet das Radebeuler Weingut am Wochenende wieder seine Tore. Zu erwarten ist ein regionaler Markt mit „Bio-Kosmetik, Schmuck, Floristik und T-Shirt Druck“, wie die Stiftung Hoflößnitz ankündigt. Neben original sorbischer Ostereiermalerei bietet der Museumsleiter Frank Andert Führungen durch das Sächsische Weinmuseum an.

Für die Kleinen sind zahlreiche Aktivitäten, wie Basteln, Eierlaufen, Kinderschminken oder das historische Kinderkarussell geplant. Alle weiteren Informationen Öffnungszeiten finden sich auf der Webseite des Weinguts.

www.hofloessnitz.de

Familienführungen im Meißner Dom

In den Werktagen der Schulferien lädt das Hochstift Meißen, die älteste Institution Sachsens, zu drei verschiedenen Führungen für Groß und Klein. Die Rundgänge „Sie bauten eine Kathedrale...“ zum Thema Baugeschichte und Handwerkskunst finden Dienstag, 19. April und Donnerstag, 21. April statt. Mit dem Titel „Ich sehe etwas, was du nicht siehst“ beginnt die Führung am Mittwoch zum Thema Bild- und Formsprache der mittelalterlichen Kathedrale. Am Freitag, 22. April dreht es sich um Zeit, und wie Menschen diese messen, bei der Führung „Alles hat seine Zeit...“.

Alle genannten Termine beginnen 14.30 Uhr. Die 60-Minütigen Rundgänge beginnen jeweils an der Kasse im Dom und kosten für Erwachsene 7 Euro, für Ermäßigte 5,50 Euro. Eltern zahlen nur für das erste Kind, jedes weiteres erhält freien Zutritt.

www.dom-zu-meissen.de

„Queer Towns“ für Jugendliche

Das theater junge generation (tjg.) lädt Jugendliche von Dienstag, 19. April bis Samstag, 23. April zur Osterferienwerkstatt zum Thema Queerness in der Stadt ein. „Die Teilnehmenden überlegen gemeinsam, wo sie sich queeres Leben in der Stadt wünschen und wie sie es sichtbarer werden lassen können“, erläutert Norbert Seidel, Pressesprecher des Theaters.

In Kooperation mit anderen jungen Theatern in Leipzig, Stuttgart und Essen findet zeitgleich ein digitaler Dialog statt. Durch künstlerische und spielerische Ansätze soll sich über Vielfalt, Selbstermächtigung und Möglichkeitsräume für queere Menschen in Dresden ausgetauscht werden. Interessierte Jugendliche, ab 15 Jahren können sich, auch anonym, per E-Mail anmelden.

nicole.dietz@tjg-dresden.de

Parkführungen durch Barockgarten Großsedlitz

Das Schlösserland Sachsen lädt um die Ostertage zu öffentlichen Führungen durch das „Sächsische Versailles“. Die Gartenanlage gilt als eine der bedeutendsten Barockanlagen des 18. Jahrhunderts. Auf den Spuren von August dem Starken lässt sich einiges über die Barockzeit lernen. Die Führungen finden Mittwoch, 13. April um 11.30 Uhr, Karfreitag und Ostermontag jeweils um 11.30 und 14.00 Uhr statt. Die einstündige Besichtigung bedarf keiner Voranmeldung und beginnt am Parkeingang.

Am Samstag, 16. April findet die interaktive Familienführung „Von Bienenkörben und goldenen Äpfeln“ mit Quiz für die Kinder statt. Schlösserland Sachsen erbittet für die anderthalbstündige Veranstaltung eine telefonische Voranmeldung unter: 0352 9563 90. Alle Parkführungen kosten neben dem Parkeintritt 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

www.barockgarten-grosssedlitz.de

Österliche Buchstabensuche auf dem „Geh-sundheitsweg“

Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann lädt am Samstag, 16. April zur Buchstabenjagd im Stadtteil Trachau. Der Geh-sundheitsweg beginnt mit der ersten Tafel an der Ecke Kopernikusstraße und Industriestraße. Entlang aufgehängter Pfeile können Dresdner in ungefähr zweieinhalb Stunden zwölf Tafeln finden und dabei einiges über das Viertel im Norden der Stadt lernen. „Zu Fuß zu gehen ist besonders wichtig für die Beweglichkeit und die allgemeine Kondition in jedem Alter“, betont Kaufmann.

Bei vollständiger Begehung des Pfades ergibt sich ein Lösungswort, das per Post oder E-Mail an das Team des Geh-sundheitspfades geschickt werden kann. Für die ersten 50 Einsendungen gibt es eine kleine Überraschung.

anja.zscheppang@tu-dresden.deForschungsverbund Public Health Sachsen Medizinische Falkultät der TU Dresden Fit Dresden – Geh-sundheitspfad Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

Ostern in der Gläsernen Manufaktur Dresden

Im Rahmen der Osterferien lädt Volkswagen Sachsen in die Gläserne Manufaktur am Großen Garten. Für große und kleine Autofans gibt es einiges zu entdecken und über Elektromobilität zu lernen. Montag bis sonntags finden von 9 bis 17 Uhr (an Ostermontag und Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr) Führungen in der Manufaktur statt. Auch gibt es wieder täglich „KID.s“-Touren für Kinder, die 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr beginnen.

Für die Erwachsenen gibt es jeweils von 10 bis 15 Uhr exklusive Probefahrten mit den Elektromodellen ID.3 und ID.4, die auch am Ostersonntag und Ostermontag stattfinden. Zur Stärkung lädt das manufaktureigene Restaurant an den beiden Osterfeiertagen zum Brunch und Lunch, wofür es sich vorher online anzumelden gilt, wie die Gläserne Manufaktur informiert.

www.glaesernemanufaktur.de/de/news-ergebnisseite

Osterfeuer im Zschonergrundbad

Am Ostersonntag, 17. April öffnet das Zschonergrundbad, Merbitzer Straße 61 wieder. Der Verein „NaturKulturBad Zschonergrund“ lädt zum traditionellen Osterfeuer. Ab 15 Uhr können Nachbarn und Interessierte bei Livemusik der „Folksänger“ aus Meißen Kuchen essen und Kaffee trinken. Für Kinder gibt es neben dem Spielplatz ausgezeichnete Flächen zum Austoben. Erstmalig ist das Zschonergrundbad barrierefrei durch den neuen Treppenlift.

www.zschonergrundbad.com/veranstaltungen

Weißeritztalbahn und Ostereiersuche

Am Ostermontag, 18. April finden Kinder mit dem Osterhasen „Maxi Möhre“ und dem Rabenauer Rußhörnchen kleine Überraschungen auf der Osterwiese. Die Weißeritztalbahn fährt ab Bahnhof Freital-Hainsberg um 10.55 und 13.25 Uhr und ab Kurort Kipsdorf um 12.37 Uhr in Richtung Geheimversteck.

Bis zur Rückfahrt haben die Kinder 40 Minuten, um gemeinsam mit dem Osterhasen nach den Osterüberraschungen zu suchen. Auch können die Kinder auf der Wiese spielen und basteln. Vor Ort besteht auch eine Imbissmöglichkeit.

www.weisseritztalbahn.com

Start für das kleinste Museum der Stadt

Am Freitag, 15. April öffnet das Schillerhäuschen oberhalb des Blauen Wunders, teilt Museen der Stadt Dresden mit. Mitte des 19. Jahrhunderts richteten Bürger und Bürgerinnen eine Gedenkstätte für Friedrich Schiller im Weinberghaus Körners ein, die der Zeit Schillers in Dresden gedenken sollte. Dieser wurde 1785 von seinem Freund Christian Gottfried Körner in die Stadt eingeladen und beendete dort zahlreiche Werke.

Das sogenannte Schillerhäuschen in Dresden. Quelle: Arno Burgi/dpa

2005 wurde das Häuschen saniert, da es vom Verfall bedroht war. Seither dient es Kennern und Interessiert als Ausstellungsort von Schriften, Zeichnungen und einer Büste. Das kleine Museum ist bis Ende Oktober Samstags und Sonntags von 10.00 bis 17.00 geöffnet.

www.museen-dresden.de

Ostern im Uhrenmuseum

Im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte finden um die Ostertage öffentliche Führungen statt. Ostersonntag und Ostermontag beginnen die Rundgänge durch die Ausstellung um 11.00 Uhr. An den Feiertagen von Dienstag bis Freitag gibt es Führungen für Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern. Am 19. und 20. April beginnen diese 10.30 Uhr, am 21. und 22. April um 14.00 Uhr. Für alle Angebote ist eine Anmeldung auf der Webseite des Museums nötig. Zusätzlich können Kinder, statt Eiern, Buchstaben suchen um ein Lösungswort herauszufinden. Die Führungen kosten 2 Euro pro Person zuzüglich der Museumskosten.

www.uhrenmuseum-glashuette.com

Von Elias Hantzsch