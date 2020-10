Dresden

Dresden wächst seit Jahren, gehört zu den Boomstädten des Landes. Vieles macht die Stadt für junge Familien attraktiv. In den Bereichen Arbeit, Gesundheit, aber auch beim Wohnumfeld oder dem Öffentlichen Nahverkehr sehen die Dresdner ihre Stadt beim Familienkompass weit überm sächsischen Schnitt.

Doch alles zusammengezählt reicht es in der Gesamtbewertung am Ende doch nur fürs graue Mittelfeld – Platz 70 von 146 mit der Gesamtnote 2,81 (Sachsenschnitt: 2,83). Denn Dresdens Attraktivität hat auch eine Kehrseite: steigende Mieten und zu wenig bezahlbarer Wohnraum, wie jetzt der Familienkompass Sachsen, eine großangelegte Umfrage der Dresdner Neuesten Nachrichten, Leipziger Volkszeitung, Freien Presse und Sächsischen Zeitung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Dresden, klar belegt.

Thema Wohnen: Sorge um Mieten – in Loschwitz wie in Prohlis

In der Umfrage gaben viele Teilnehmer bei den Fragen zu den Mieten (Note 4,0) und zur Wohnungsverfügbarkeit (4,2) richtig miese Bewertungen ab. Dresden landet mit der Gesamtnote 4,1 in dieser Kategorie auf den drittletzten Platz, nur in Radebeul und Markkleeberg ist die Unzufriedenheit noch größer.

Vor allem dort, wo die Mieten besonders hoch sind, wird laut Umfrage besonders viel geklagt. Das betrifft die Innere und Äußere Neustadt, die Radeberger Vorstadt, Plauen, Loschwitz oder Striesen. Aber auch in vielen Gebieten, die durch den Dresdner Mietspiegel als vergleichsweise günstig ausgewiesen werden – dazu zählen Stadtteile wie Prohlis, Gorbitz, Mockritz und Kleinpestitz – vergeben die Befragten hierzu schlechte Noten.

Tops & Flops Absolut unzufrieden Note Äußere Neustadt 4,56 Innere Neustadt 4,53 Radeberger Vorstadt 4,50 Dresden gesamt 4,09 (Platz 144) Weniger unzufrieden Note Prohlis-Süd 3,26 Räcknitz/Zschertnitz 3,52 Kleinpestitz/Mockritz 3,56

Thema Arbeit: Kurze Wege ins Büro und sichere Jobs

Kaum irgendwo anders in Sachsen sind die Menschen bei dem Thema Arbeit so zufrieden wie in Dresden. Gute Noten verteilen die Teilnehmer der Umfrage vor allem für die kurzen Wege und die Vereinbarkeit von Familie und Job. Auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes wird mit Gut bewertet. Im Gesamtvergleich deutlich zufriedener als in anderen Teilen Sachsens sind die Dresdner auch mit Blick auf die Zukunftschancen für die eigenen Kinder.

Luft nach oben sehen die Dresdner bei ihrer Bezahlung. Hier vergeben sie nur die Note 2,9 und liegen nur einen kleinen Ticken über den landesweiten Schnitt – übrigens im Ge­gensatz zum tatsächlichen Einkommen der Dresdner. Die Agentur für Ar­beit weist als Medianentgelt für den Freistaat 2587 Euro aus – in Dresden liegt der mit 3089 Euro deutlich höher (Stand Ende 2018).

Tops & Flops Besonders zufrieden Note Radeberger Vorstadt 2,25 Kleinzschachwitz 2,31 Räcknitz/Zschertnitz 2,33 Dresden gesamt 2,54 (Platz 8) Weniger zufrieden Note Prohlis-Süd 2,83 Cossebaude 2,81 Weißig 2,80

Thema Betreuung: Eltern sind die Kita-Beiträge zu teuer

Kurze Wege wissen Dresdner Eltern nicht nur zur Arbeit, sondern auch zur Kita zu schätzen – und offenkundig ist es in vielen Teilen der Stadt auch kein Problem, an ei­nen Platz in der Wunscheinrichtung zu gelangen. Trotzdem herrscht nur eine bedingte Zufriedenheit. Mit der Gesamtnote 2,9 landet Dresden im Vergleich nur im Mittelfeld.

Bei den Elternbeiträgen vergeben die Dresdner lediglich die Note 3,2. Verbesserungswürdig ist außerdem die Vereinbarkeit mit Schichtarbeit (Note 3,9). Auffällig ist, dass es zwischen den einzelnen Stadt- und Ortsteilen teils erhebliche Un­terschiede gibt – was darauf hindeutet, dass der Handlungsbedarf sehr verschiedenen ist und offenbar auch die Zufriedenheit mit den jeweils vorhandenen Einrichtungen eine Rolle spielt.

Tops & Flops Besonders zufrieden Note Loschwitz/Wachwitz 2,54 Hellerau/Wilschdorf 2,54 Leuben 2,54 Dresden gesamt 2,92 (Platz 65) Weniger zufrieden Note Cossebaude 3,42 Friedrichstadt 3,33 Weixdorf 3,25

Thema Familienpolitik: Toller ÖPNV, viele Freizeitmöglichkeiten

Viele Freizeitmöglichkeiten, kinderfreundliche Vereinszeiten und ei­ne große Schulvielfalt erfahren von den Dresdner Eltern eine hohe Würdigung und machen Dresden in diesem Bereich zu einem besonders lebenswerten Ort in Sachsen. Sehr gut schneidet die Landeshauptstadt beim Thema Anbindung mit Bus und Bahn ab: Hier vergeben die Teilnehmer der Umfrage die Note 1,4, was deutlich über dem Landesschnitt von 2,2 liegt.

Quelle: DNN

Allerdings lassen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Teilen der Stadt ausmachen. So nimmt die Zufriedenheit in einzelnen Kategorien in den Ortschaften Langebrück, Cossebaude oder Weixdorf ab. Aber: Auch in den zentrumsnahen Stadtteilen ist nicht alles gut. In Räcknitz und Zschertnitz gibt es bei den kinderfreundlichen Vereinszeiten nur die Note 2,7 – was letztlich daran liegen kann, dass gerade im Süden Flächen für den Vereinssport fehlen.

Tops & Flops Besonders zufrieden Note Striesen-Ost 1,97 Kleinpestitz/Mockritz 2,02 Gruna 2,03 Dresden gesamt 2,29 (Platz 4) Weniger zufrieden Note Langebrück 2,84 Cossebaude 2,76 Weixdorf 2,65

Thema Kita: Gute Noten für Einrichtungen, aber Personal fehlt

Fast durch die Bank weg mit gut bewerten die Dresdner die Qualität der Kindertageseinrichtungen. Engagierte Erzieher (Note 1,81), organisierte Kitas (2,0) und die Ausstattung (2,2) stechen hervor. Aber: Der allgemeine Mangel an Erziehern lässt sich aus der Umfrage sehr deutlich herauslesen. Denn die Personalausstattung bewerten die Eltern lediglich mit einer 3,4. Zudem ist die Abwechslung beim Nachmittagsangebot (3,0) offenbar ebenso ausbaufähig.

Trotz guter Bewertungen ist Dresden keineswegs im Freistaat herausragend, vielerorts sehen es die Menschen ähnlich gut. Zumeist ist es offenbar das vor Ort vorgefundene Angebot, das den Ausschlag gibt. So sind Eltern in Hellerau und Wilschdorf mit der Ausstattung und den Erziehern deutlich weniger zufrieden als etwa in Loschwitz und Wachwitz.

Tops & Flops Besonders zufrieden Note Loschwitz/Wachwitz 2,00 Naußlitz 2,09 Kleinzschachwitz 2,12 Dresden gesamt 2,42 (Platz 54) Weniger zufrieden Note Hellerau/Wilschdorf 2,87 Cossebaude 2,77 Weixdorf 2,76

Thema Schule: Kinder gehen gern, doch Klassen oft zu voll

Die meisten Dresdner Kinder gehen offenkundig gern in die Schule (Note 2,1) und auch der Zustand der Gebäude wird in der Summe als gut (2,2) wahrgenommen – wenngleich das die Eltern in den Stadtteilen sehr verschieden betrachten. Während in Tolkewitz und Seidnitz-Nord der Zustand der Schulen gar mit einer 1,6 bewertet wird (hier spielt wohl auch der neue Campus im früheren Straßenbahnbetriebshof eine Rolle), sehen die Eltern in Johannstadt-Nord diesbezüglich großen – und bekanntlich berechtigten – Handlungsbedarf (2,8).

Potenzial machen die Dresdner indes bei der optimalen Förderungen des Nachwuchses (2,9) aus, aber auch wenn es darum geht, noch besser über das, was in der Schule passiert, informiert zu werden (2,77).

Tops & Flops (Lehre) Besonders zufrieden Note Loschwitz/Wachwitz 1,95 Tolkewitz/ Seidnitz-Nord 2,12 Strehlen 2,18 Dresden gesamt 2,49 (Platz 46) Weniger zufrieden Note Coschütz/Gittersee 2,85 Weißig 2,76 Kleinpestitz/Mockritz 2,75

Etwas kritischer sind die Dresdner bei den Rahmenbedingungen. Das Ganztagsangebot wird mit ei­ner 2,5 bewertet, Probleme mit Gewalt und Mobbing sind in der Summe auch weniger relevant (2,4). Wobei letzteres beispielsweise in Reick (3,1) durchaus viele Eltern umtreibt.

Vor allem empfinden die Dresdner oft die Klassen als zu voll (3,5) und sorgen sich über den Unterrichtsausfall. Hier stechen unter anderem die Stadtteile Räcknitz und Zschertnitz heraus, was sich auch mit konkreten Zahlen aus der Statistik zu decken vermag. Tatsächlich stachen die 70. Grundschule an der Südhöhe und das Vitzthum-Gymnasium beim Unterrichtsausfall in der Vergangenheit besonders heraus. Für das Schulessen gibt es in Dresden im Schnitt die Note 2,9.

Tops & Flops (Rahmen) Eher zufrieden Note Leuben 2,49 Tolkewitz/ Seidnitz-Nord 2,55 Bühlau/Weißer Hirsch 2,58 Dresden gesamt 2,82 (Platz 78) Weniger zufrieden Note Räcknitz/Zschertnitz 3,33 Südvorstadt-West 3,25 Johannstadt-Süd 3,11

Thema Gesundheit: Dresdner unzufrieden mit Wartezeiten

Eher durchwachsen sind die Bewertungen im Bereich Gesundheit. Aus Sicht der Dresdner gibt es genug Hausärzte (Note 2,3), auch die Verfügbarkeit von Fach- (2,7) und Kinderärzten (2,9) gilt prinzipiell nicht als problematisch. Schwierigkeiten gibt es aber offenbar, beim Wunschkinderarzt unterzukommen (3,5).

Zudem empfinden viele Familien die Wartezeiten für einen Termin recht lang. Vor allem in den Randbereichen, in vielen Dörfern, aber auch Stadtteilen wie Coschütz und Gittersee oder Leubnitz-Neuostra geben die Menschen deutlich schlechtere Bewertungen ab als etwa die Familien in Friedrichstadt, Trachau oder Tolkewitz. Nichtsdestotrotz: Im sachsenweiten Vergleich steht die Stadt gut da. Gerade in vielen ländlichen Gemeinden sind die Werte klar schlechter – und auch in Umlandgemeinden wie Ottendorf-Okrilla (3,7) oder Wilsdruff (3,5) sehen die Werte ganz anders aus.

Tops & Flops Eher zufrieden Note Friedrichstadt 2,34 Bühlau/Weißer Hirsch 2,54 Tolkewitz/Seidnitz Nord 2,55 Dresden gesamt 2,81 (Platz 19) Unzufrieden Note Weixdorf 3,48 Coschütz/Gittersee 3,20 Leubnitz-Neuostra 3,09

Thema Verkehr: Zu viele Autos , zu viel Lärm

Die Großstadt hat vieles zu bieten, was Familien zu schätzen wissen – das Thema Verkehr zählt nicht dazu. Die Verkehrsbelastung und der Verkehrslärm (jeweils 3,2) werden ebenso als Problem wahrgenommen wie die Tatsache, dass die Kinder sich eher nicht sicher bewegen können (3,3). Ebenso ist der Mehrzahl der Familien überzeugt, dass der Weg zur Schule mit dem Rad nicht sicher ist (3,5).

Vor allem dort, wo viele Familien aufs eigene Au­to verzichten, also etwa in der Inneren und Äußeren Neustadt oder in Pieschen, werden die Zustände besonders negativ bewertet. Aber auch in Langebrück und Kleinzschachwitz, wo der Lärm und die Automenge weniger eine Rolle spielen, hält sich die Zufriedenheit zur Sicherheit für radelnde Schulkinder arg in Grenzen. In Sachsen landet Dresden auf einen der hintersten Plätze.

Tops & Flops Eher zufrieden Note Kleinzschachwitz 2,56 Langebrück 2,74 Weixdorf 2,89 Dresden gesamt 3,31 (Platz 140) Sehr unzufrieden Note Innere Neustadt 3,87 Leipziger Vorstadt 3,82 Mickten 3,68

Thema Wohnumfeld: Nette Nachbarn, aber zu wenig Spielplätze

Die Dresdner Familien fühlen sich offenkundig in ihrem Wohnumfeld wohl, vergeben dafür die Note 1,7. Wenig zu meckern gibt es zumeist über die freundlichen Nachbarn (2,0), auch kinderfreundliche Läden (2,4) und die Sauberkeit der Spielplätze (2,5) und das Internettempo (2,2) bieten in der Gesamtschau eher weniger Anlass für Kritik. Lediglich bei den Spielflächen (2,9) ist die Zufriedenheit eher mäßig. Letzteres ist durchaus auch im Rathaus bekannt.

Bis zu 20 Hektar Spielfläche fehlen, der Investitionsstau wurde vor zwei Jahren auf mehr als 15 Millionen geschätzt. Der differenzierte Blick auf die Stadtteile bietet zumeist wenig überraschendes. In den Gebieten mit den großen Plattenbauvierteln ist die positive Wahrnehmung zumeist geringer – in den von Altbauten geprägten Stadtteilen wie Striesen, Plauen, Strehlen oder den Ortschaften Weixdorf und Langebrück indes eher höher.

Tops & Flops Besonders zufrieden Note Kleinzschachwitz 1,98 Langebrück 2,20 Blasewitz 2,21 Dresden gesamt 2,36 (Platz 36) Weniger zufrieden Note Prohlis-Süd 2,66 Reick 2,57 Mickten 2,54

Zu den Zahlen Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Es haben sich allerdings rund 15 000 Menschen in ganz Sachsen daran beteiligt – was belastbare Aussagen zulässt. Die Spanne der Noten reicht von 1 bis 5. Die Note 1 steht dabei für sehr zufrieden, die 5 für absolut unzufrieden. Nicht immer lagen aber zu einzelnen Rubriken für alle Stadtteile genügend Daten vor. Das betrifft vor allem kleinere Ortschaften. In den Tops & Flops haben diese keine Berücksichtigung gefunden.

Von Sebastian Kositz