Familie Schöbel: Singende Botschafter aus Dresden-Klotzsche

Dresden

„Kapelli“, wie Jonathan und Alban sagen, Kapellknabe also, ist man nur ganz oder gar nicht. Gleich nach der Schule geht der zwölfjährige Alban wie alle Tagesschüler ins Kapellknabeninstitut (KKI) an der Wittenberger Straße in Dresden-Striesen. Mittagessen, Zeit für Hausaufgaben, danach beginnt die Chorprobe mit Domkapellmeister Matthias Liebich. Da ist dann auch Albans 16-jähriger Bruder Jonathan dabei, der ersten Bass singt. Erst 18 Uhr verlassen sie das Institut und fahren nach Hause.

Eine Familie mit vielen Hobbys und Talenten

Einmal in der Woche kommen Stimmbildung und Instrumentalunterricht dazu. Jonathan lernt Trompete, Alban Akkordeon. Freitags proben alle zusammen; dann noch einmal anderthalb Stunden am Sonnabend Vormittag. Am Sonntag erscheinen sie eine halbe Stunde eher in der Kathedrale (Katholische Hofkirche) zum Einsingen. 10.30 Uhr beginnt das Hochamt, der Gottesdienst mit dem Bischof, den sie musikalisch gestalten.

Einen Nachmittag pro Woche sitzt Jonathan drei Stunden im Schülerrechenzentrum der Technischen Universität und programmiert – seine zweite Leidenschaft. Alban übt sich im Florettfechten. „Manchmal fehlt zu Hause schon Zeit für Freunde“, räumt er ein. „Aber die habe ich ja auch dort bei den Kapellknaben.“ „Wenn wir singen, geht es nicht um mich, sondern um etwas Anderes“, fügt Jonathan hinzu. „Das macht schon Freude.“

Diese Freude hat sein Vater, Stephan Schöbel, mehrfach auf den Gesichtern der Jungs gesehen, wenn sie ihm sonntags nach der Messe von der Empore entgegenkamen. „Die Schönheit des Klangs erfüllt einen auf andere Weise, als wenn man sich einfach aus sich heraus freut“, sagt der 50-Jährige. Er arbeitet als Kieferchirurg und Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Krankenhaus Friedrichstadt.

Auch er hat in Chören gesungen, spielt ein wenig Flöte und Saxophon, sieht sich aber eher als Musikhörer, als sehr konzentrierter allerdings. Mitteldeutsche Barockmusik sei seine Leidenschaft. Werke von Johann Hermann Schein oder Samuel Scheidt hört er sich mehrmals in ausgesuchten Aufnahmen an, zieht das Booklet aus den CD-Hüllen und liest die Texte mit.

„Bei diesen Komponisten kann man eine tiefe Mystik entdecken. In den Oratorien konzertiert die Seele im Dialog mit dem biblischen Geschehen. Musik eröffnet uns den Zugang zu einem Gedanken, der uns trägt. Theologisch ausgedrückt: Wenn Gott Schöpfer alles Guten und Schönen ist, kann ich mich ihm nähern, indem ich mich mit dem Guten und Schönen beschäftige.“

Franziska, seine Frau, 1981 in Leipzig geboren, studierte Humanbiologin, spricht von „Herzensbildung“. Sie selbst spielt Konzertgitarre. Die Sinne für die Musik zu öffnen, die Chance, etwas Erhebendes darin zu erfahren, wollen sie all ihren sechs Kindern ermöglichen. Für Magdalena, mit drei Jahren die jüngste, ist es noch zu früh. Aber die ersten Töne probiert auch sie schon auf der Triola aus. Die anderen spielen alle bereits ein Instrument. Gelegentlich findet sich die musikalische Familie zu einem kleinen Orchester zusammen.

Jonathan, der älteste, sang schon mit acht im Schulchor, als ein Brief mit einer Einladung zu einem Besuchstag im Dresdner Kapellknabeninstitut im Kasten lag. Damals wohnten sie noch in Stadtroda. Jonathan sang vor – und wurde genommen.

Kapellknaben Geschichte: ihre Wurzeln haben die Kapellknaben in der 1548 gegründeten Hofkantorei; 1709, nach dem Übertritt Augusts II. zum Katholizismus, wurden sie aufgeteilt in eine evangelische und eine katholische Gruppe; für die katholischen Sängerknaben wurde eine Lateinschule gegründet; 1948 bekamen die Kapellknaben ein Internat; seit 1956 befinden sie sich im wiederaufgebauten St. Vinzentius-Stift, Wittenberger Str. 88 in Dresden-Striesen. Sänger: etwa 50 Knaben und junge Männer im Alter zwischen acht und 18 Jahren. Kleidung: jüngere Sänger roter Talar, ältere schwarzer Talar, darüber tragen sie das weiße Chorhemd. Musik: Kirchenmusik aller Epochen, besonders aber die Musik in der Katholischen Hofkirche, von Gregorianik über Barock und Klassik bis hin zu modernen Werken; zu den Hochfesten erklingen in der Kathedrale Orchestermessen in der Tradition der Hofkirche, beispielsweise von Hasse, Zelenka, Weber, Reißiger, Naumann, Mozart, Haydn oder Bruckner. Orchester: begleitet werden die Kapellknaben bei den Orchestermessen von Solisten der Semperoper, der Sächsischen Staatskapelle und des Kathedralchors. Ausbildung: bereits im 1. Schuljahr können Jungen ihre Stimme im Vorchor I entdecken, angeleitet von Stimmbildner André Eckert; Jungen der 3. oder 4. Klasse können nach Eignungstest den Vorchor II besuchen, sich mit Musiktheorie, Stimm- und Rhythmusübungen auf den Chordienst vorbereiten; nach einer Prüfung werden sie feierlich in den Chor übernommen; die Sänger erhalten zusätzlich zu den Proben regelmäßig Stimmbildung und Instrumentalunterricht. Internet: www.kapellknaben.de

Das aber hieß: weg von der Familie, ins Internat. „Für mich war es nicht einfach, ihn gehen zu lassen“, erinnert sich Franziska Schöbel. „Richtig schlimmes Heimweh hatte ich aber nie“, sagt Jonathan. „Am Wochenende konnte ich ja immer nach Hause fahren.“ Vielleicht lag es auch an Maria Hoffmann. Die Erzieherin, inzwischen im Ruhestand, habe sich um jeden einzelnen gekümmert und immer geholfen, wenn es jemandem nicht so gut ging.

Umzug nach Dresden 2013

2013 zog die Familie Jonathan hinterher. Heute bewohnen sie eine Siebeneinhalb-Zimmer-Wohnung in der obersten Etage eines dreigeschossigen alten Hauses in Dresden-Klotzsche. 2013 war das Jahr, in dem Jonathan seine erste große Orchestermesse in der Kathedrale mitsang, zu Pfingsten. Daran kann er sich noch lebhaft erinnern.

Kurz zuvor war er eingekleidet worden, in einem feierlichen Akt während einer Messe im Altarraum. Jeder der neuen Sänger wird mit Namen aufgerufen und bekommt von einem älteren Kapellknaben das rote Gewand, dazu das weiße Chorhemd überreicht. „Damit tritt man in den Dienst ein“, sagt Jonathan. „Dann gehört man dazu.“

Zuvor müssen die jungen Sänger ihre stimmlichen Fähigkeiten und musikalischen Kenntnisse bei einer Prüfung unter Beweis stellen, mit der ihre Vorbereitungszeit endet. Alban hat sie in kürzester Zeit hinter sich gebracht. „Einen wahren Turbo-Start hat er hingelegt“, berichtet Mutter Franziska. „Wofür Jonathan ein Dreivierteljahr brauchte, das hat Alban in sechs Wochen geschafft.“

Unter anderem dank seiner Vorkenntnisse aus dem frühen Akkordeonunterricht. Beim Krippenspiel im Dezember des selben Jahres fiel der erste Engel aus. „Er hatte Stimmbruch und kam nicht mehr so hoch“, erzählt Alban. „Da bin ich eingesprungen.“ Seither singt er ersten Sopran.

Adventskranz, um den herum Fotos liegen, auf denen Jonathan und Alban als Kapellknaben zu sehen sind. Quelle: Dietrich Flechtner

Nicht nur bei Gottesdiensten. In Mozarts „Zauberflöte“ in der Chemnitzer Oper ist er aufgetreten. Auch sein erstes Gastspiel hat er bereits absolviert, in Aschaffenburg. „Die Kirche kennen ich von Kindesbeinen an. Aber die Oper ist noch mal eine andere Welt. Da singen wir auf der Bühne nur zu dritt und man ist mehr auf sich allein gestellt.“ Fast hätte Alban im Oktober als einer der drei Knaben in der Wiederaufnahme der „Zauberflöte“ von 2008 auch auf der Bühne der Dresdner Staatsoperette gestanden, wäre Corona nicht dazwischengekommen.

Nicht nur auf sauberen Gesang wird Wert gelegt. Der bringt vor allem ein Ritual zum Klingen, das eine Botschaft enthält. Das vermitteln den Kapellknaben beispielsweise Gottesdienste in Gruppen mittwochs nach der Probe in der benachbarten Kapelle Mariä Himmelfahrt. „Die haben bestimmte Themen“, erzählt Alban. „Wir singen dort Lieder, sprechen Gebete, tragen eine Bibelstelle vor und tauschen uns darüber aus, so pflegen wir Gemeinschaft.“ An diesem Tag ist ihr Spiritual die ganze Zeit da, Christian Hecht, Jugendseelsorger des Dekanats. „Er hört sich an, was wir gemacht haben“, sagt Alban. „Auch zum Gespräch kann jeder zu ihm gehen.“

Zu Weihnachten pflegen sie im Kapellknabeninstitut eine ganze Reihe von Ritualen. Nach dem Krippenspiel begeben sie sich dorthin, zur Bescherung mit nützlichen Geschenken – mal eine Mütze, mal eine Waschtasche oder ein Handtuch. Für den Weg zur Christnacht in der Kathedrale nehmen sie sich Zeit, um für den Fahrer in der Straßenbahn zu singen.

Weißwürste mit Rosinentunke vor der Bescherung

Zu Hause erinnern die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an die ursprüngliche biblische Bedeutung von Advent und Weihnachten. So steht nicht nur ein Adventskranz mit vier Kerzen auf dem Tisch. Maria und Josef, die Figuren, die im Korridor aufgestellt sind, rücken jeden Tag ein Stück voran auf ihrem Weg zur Krippe, in die erst am späten Heiligabend das Christkind gelegt wird.

Vor der Bescherung findet Familie Schöbel sich zu einer Krippenandacht zusammen, bei der sie die Weihnachtsgeschichte vorlesen und Lieder singen. „Alle Päckchen liegen bei uns unter dem Christbaum“, erzählt Stephan Schöbel. „Aber es steht kein Name drauf. Reihum packt immer einer eins aus und überlegt, für wen es bestimmt ist. Wir wollten nicht, dass jeder sein Geschenk aufreißt und sich in eine Ecke zurückzieht.“

Räuchermännchen und Lichterengel, welche die Kinder aus buntem transparentem Papier gefertigt haben. Quelle: Dietrich Flechtner

„Zu essen gibt es Weißwürste mit Rosinentunke“, sagt Jonathan. Eine Spezialität aus Schlesien. „Von dort stammen die Großeltern“, erläutert der Vater. Wie viele Katholiken kamen sie nach 1945 als Vertriebene nach Sachsen.

Zu Besuch in Leipzig sind sie bei ihnen sonst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist wegen Corona in diesem Jahr nicht möglich.

Die Lieder, die sie dort als Familienchor vortragen, haben sie aber einstudiert. Stephan Schöbel will Mikrofone aufstellen und per Livestream mit den Eltern zusammen singen. „Auch, wenn das nicht ganz perfekt klingen sollte.“ Mit einem Blick deutet er auf das Notebook, das aufgeklappt auf dem Klavier steht. „In diesem Jahr läuft sowieso viel an Musikunterricht online.“

Beim Krippenspiel wäre Jonathan diesmal die Sprechrolle des Evangelisten zugeteilt gewesen. Alban hätte die Maria gesungen. „Doch schon die Proben liefen mit angezogener Handbremse“, sagt Stephan Schöbel.

Matthias Liebich hatte versucht, die Ballsportarena neben der Yenidze zu mieten. Doch dann musste er auch diesen letzten Versuch absagen. Alban bedauert das sehr. „Ob ich die Maria im nächsten Jahr singen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich dann bereits im Stimmbruch.“

Im Lockdown gehen Fähigkeiten verloren

Die beiden Söhne zählen auf, welche ihrer traditionellen Auftritte dieses Jahr allein in der Adventszeit ausgefallen sind: das Konzert zugunsten des Taubblindendienstes Radeberg, Marienvesper, Striezelmarkteröffnung, Adventskonzert gemeinsam mit dem Kreuzchor im Rudolf-Harbig-Stadion.

Im November musste das Kapellknabeninstitut für mehrere Tage schließen, nachdem Mitarbeiter und Sängerknaben positiv auf das Virus getestet worden waren. Danach hat Matthias Liebich den Chor in drei Gruppen geteilt und in einer Art Schichtsystem mit ihnen geprobt. Als der zweite Lockdown kam, erwies sich auch das als vergebliche Mühe.

„Manches konnten wir nicht proben, weil die dafür nötige große Besetzung nicht möglich war“, berichtet Jonathan. „Den Stimmen merkt man an, dass sie ein halbes Jahr lang fast nichts machen konnten“, sagt Stephan Schöbel. „Da gehen Fähigkeiten verloren.“

Nun hoffen sie, dass sie sich wenigstens zum Sternsingen werden aufmachen können. Von ihrer Kirchgemeinde bekommen sie eine Liste mit etwa zehn Adressen, dazu ein Liederheft. In Gruppen zwischen drei und sechs Sängern klingeln sie an den Wohnungstüren, bringen ihr Ständchen und schreiben mit Kreide den Segen „C + M + B + 2021“ über die Tür. Das steht für lateinisch „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“. An drei Tagen um die Jahreswende sind sie dann gewöhnlich unterwegs, sagt Stephan Schöbel. „Besonders die Älteren warten darauf.“

