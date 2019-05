Dresden

10 Uhr war am Montag am Amtsgericht Dresden eine Verhandlung wegen Unterschlagung angesetzt. Alle waren da, bis auf die Angeklagte. Die soll, als sie im August 2018 ihre Mietwohnung verließ, nicht nur ihre eigenen Möbel mitgenommen haben. „Als sie auszogen war, fehlte die Einbauküche und ein großer Einbauschrank“, so die Vermieterin. Beides gehörte zum Inventar – Schaden rund 30.000 Euro.

Offenbar ist die Angeklagte aber seitdem mehrmals umgezogen. Die Vermieterin, die sie suchen ließ, wusste etwas von Prag, der Anwalt der Angeklagten von Baden-Württemberg.

Per Telefonat erfuhr er, sie lebe jetzt in Apolda. Das Gericht hatte die Ladung aber an eine Wiener Adresse geschickt, wo sie auch mal wohnte. Also falsch geladen: Das sollte nicht passieren, kann aber bei dem Tempo, mit dem die Frau umzieht, schon mal vorkommen. Es gibt einen neuen Termin, wenn die Angeklagte denn die Ladung in Apolda erreicht. Vielleicht wohnt sie dann gar nicht mehr dort?

