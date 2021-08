Dresden

In der Sonntagnacht ist auf der Sebnitzer Straße in der Äußeren Neustadt an verschiedenen Stellen plötzlich Feuer ausgebrochen. Dabei haben unter anderem Sperrmüll, Decken und Pappen gebrannt. An einem der Brandorte griffen die Flammen auch auf eine Haustür über. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt.

Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, bemerkte diese im Umfeld der Brände einen 27-Jährigen. Dieser hatte nicht nur Ruß an den Händen, sondern auch Brandspuren an einem Schuh. Nun ermitteln die Beamten wegen schwerer Brandstiftung gegen den Schweizer.

Von SP