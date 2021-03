Dresden

Die Untersuchungskommission zur Studie über die Personalausstattung in der Psychiatrie hat schwere Vorwürfe gegen den Studienleiter, Professor Hans-Ulrich Wittchen, erhoben. Er war von 2000 bis zu seinem Ruhestand 2017 Psychologie-Professor an der TU und arbeitete bis 2019 an der Studie.

Gegenüber den DNN äußert sich der damalige Rektor der TU Dresden, Hans Müller-Steinhagen, zu den Untersuchungsergebnissen, den Umgang mit Hinweisgebern und sein Verhältnis zu dem beschuldigten Professor. Müller-Steinhagen betonte, dass er die Fragen, die in einem Mail-Austausch gestellt wurden, „als Privatperson und nicht stellvertretend für die TU Dresden oder den TUDAG-Vorstand beantwortet“ hat.

Nicht alle Wissenschaftler unter Generalverdacht stellen

Wie bewerten Sie die Erkenntnisse der Untersuchungskommission zu Vorgängen in Ihrer Amtszeit, welches Licht wirft das auf die TU Dresden?

Ich bin genauso erschüttert wie die Rektorin. Aus meiner Sicht werfen die im Bericht zusammengetragenen Erkenntnisse aber vor allem ein schlechtes Licht auf Professor Wittchen. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass die Prozesse der TU Dresden zur Untersuchung und Aufklärung von Vorwürfen zu akademischem Fehlverhalten hervorragend gegriffen haben. Ich warne davor, jetzt alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Generalverdacht zu stellen!

Begann die Untersuchung der Vorwürfe tatsächlich unverzüglich?

Zur Erinnerung an den Prozessablauf: Am 24. Januar 2019 kontaktierte der Whistleblower einen Professor seines Vertrauens, der am 25. Januar 2019 mich als damaligen Rektor informierte. Wiederum noch am gleichen Tag habe ich diesen Vorgang an den Ombudsmann weitergeleitet. Bereits am nächsten Tag – einem Samstag – fand ein erstes Gespräch zwischen dem Professor und dem Ombudsmann statt, dem bereits am 28. Januar 2019 ein Gespräch in Anwesenheit des Hinweisgebers folgte. Innerhalb der nächsten Wochen führte der Ombudsmann weitere Gespräche mit den Whistleblowern, mit Angehörigen der betroffenen Fakultät und mit Professor Wittchen nach dessen Rückkehr von einer Auslandsreise.

Lesen Sie auch:

Daraufhin wurde auch am 15. Februar die bereits 2014 vorsorglich für ernsthafte Verdachtsfälle und akademisches Fehlverhalten etablierte Untersuchungskommission einbezogen, auf deren Empfehlung die Universitätsleitung dann eine vorbehaltlose Untersuchung beauftragte. Diese begann mit einer ersten Sitzung am 1. April 2019. Zu diesem Zeitpunkt informierte ich als damaliger Rektor auch die zuständige Staatsministerin und die Hochschulratsvorsitzende über die erhobenen Vorwürfe und kündigte ihnen eine vorbehaltlose Untersuchung an. Die Untersuchungskommission der TU Dresden hat seitdem bis zur Fertigstellung des Gutachtens im Dezember 2020 mit vorbildlichem Einsatz an der Aufklärung der Vorwürfe gearbeitet.

Hätten Sie es für möglich gehalten, dass es zu so einem Fehlverhalten von Professor Wittchen kommt?

Nein. Im Hinblick auf die Feststellungen der Kommission würde ich keinem mir bekannten Kollegen und keiner mir bekannten Kollegin ein derartiges Fehlverhalten zutrauen.

Wie sollten die TU Dresden, die TUDAG und deren Tochtergesellschaft GWT nun mit Professor Wittchen umgehen, welche Schritte halten Sie für notwendig, welche Schritte sind geplant?

Unsere akademische Integrität wie auch die rechtliche und wirtschaftliche Gesetzeslage gebieten, dass diese Vorwürfe umfassend aufgearbeitet werden. Dazu gehören auch angemessene rechtliche Schritte seitens der TUDAG und der GWT.

Studie trotz Mängel fertiggestellt

Die Untersuchungskommission empfiehlt an mehreren Stellen, dass strafrechtliche Konsequenzen geprüft werden sollten. Sollte die TU Dresden dies tun und ist dies gegebenenfalls auch für die TUDAG ein notwendiger Schritt?

Dazu, wie die TU Dresden agiert, hat sich die Rektorin bereits öffentlich geäußert. Auch die TUDAG prüft derzeit, welche rechtlichen Konsequenzen erforderlich sind.

Im Untersuchungsbericht klingt an, dass die Hinweisgeber zu wenig Schutz erfahren haben. Teilweise sollten sie sogar noch daran mitarbeiten, dass die Studie trotz der Mängel abgenommen wird. Sollten sie also die Mängel, die sie selbst angeprangert haben, im Nachhinein vertuschen? Hat es beim Schutz der Hinweisgeber an der TU Dresden in Ihrer Amtszeit Versäumnisse gegeben?

Die Fakultät hat den beiden Whistleblowern Arbeitsplätze in anderen Professuren angeboten.

Die aus Steuergeldern finanzierte Studie sollte nach Möglichkeit soweit fertiggestellt werden, dass sie für den Gesetzgebungsvorgang genutzt werden kann. Dabei ging es ausdrücklich nicht um die Vertuschung von Mängeln – der Auftraggeber G-BA war ja bereits informiert – , sondern um die Auswertung der Daten, die als korrekt und vollständig akzeptiert worden waren – etwa 80 Prozent der Datensätze.

PPP-Studie Der GemeinsameBundesausschuss (G-BA), das oberste Selbstverwaltungsgremium der Ärzte, Kliniken und Kassen in Deutschland, wollte für Vorgaben zur Fachkräfteausstattung in Psychiatrischen Kliniken den Sachstand untersuchen lassen. Damit wurde 2017 Psychologieprofessor Hans-Ulrich Wittchen beauftragt. Er war von 2000 bis 2017 an der TU. Vertragspartner mit dem G-BA bei der Studie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-Studie) ist die Gesellschaft für Wissenschafts- und Technologietransfer (GWT TUD GmbH, 300 Mitarbeiter) – die größte Tochtergesellschaft der TUDAG. Die TUDAG wiederum ist von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden e.V. gegründet worden. Unter Wittchens Verantwortung sollen erhebliche Teile der Studiendaten manipuliert worden sein, weil nicht genügend Daten aus Kliniken vorlagen. Die jetzige Rektorin, Ursula M. Staudinger lässt derzeit rechtliche Schritte prüfen. Wittchen bestreitet die Vorwürfe.

Hat es seitens der Universitätsleitung in Ihrer Zeit als Rektor Versäumnisse im Umgang mit Professor Wittchen gegeben? In Medienberichten, wie in der „Zeit“, ist davon die Rede, Herr Wittchen hätte „Narrenfreiheit“ an der TU genossen. Ist das richtig oder falsch?

Professor Wittchen hatte während meiner Amtszeit genau die gleichen Rechte und Pflichten wie jede(r) andere Professor/Professorin und Hochschulangehörige der TUD. Das Rektorat hat ihm zu keiner Zeit Privilegien oder gar „Narrenfreiheit“ eingeräumt.

Private Treffen ohne Einfluss auf Dienstliches

Auch im Bericht der Untersuchungskommission klingt an verschiedenen Stellen an, dass Herr Wittchen auf ein sehr enges Verhältnis zu Ihnen baute oder sogar bauen konnte. An einer Stelle, die sich auf Sie beziehen könnte, wird eine Aussage des Professors kolportiert, der von „seinem Buddy“ nichts zu befürchten hätte. Hatte Herr Wittchen berechtigten Grund zu dieser Annahme? Es ist an der TU auch davon die Rede, Sie wären mit Herrn Wittchen beim Golf, in der Oper oder anderen privaten Anlässen zusammen gewesen. Ist das richtig?

Nach Rückmeldung aus der Untersuchungskommission bezieht sich die Bezeichnung „sein Buddy“ nicht auf mich als damaligen Rektor. Da ich nicht Golf spiele, können keine Treffen auf dem Golfplatz stattgefunden haben. Ich war auch nie gemeinsam mit Professor Wittchen in der Oper. Das schließt nicht aus, dass wir innerhalb der vergangenen zehn Jahre möglicherweise zufällig gleichzeitig bei einer Veranstaltung im Gebäude der Semperoper anwesend waren.

Zu den privaten Anlässen: Ich habe es in meiner zehnjährigen Amtszeit sehr genossen, mit zahlreichen Kollegen und Kolleginnen Gespräche und Treffen nicht nur im universitären, sondern auch im privaten Umfeld zu pflegen, dazu gehörte auch Professor Wittchen.

Hatte das Einfluss auf dienstliche Angelegenheiten?

Natürlich nicht! Außerdem hatte jeder Professor, jede Professorin der TU Dresden im Rahmen der vierteljährlich stattfindenden „Prof*Treffs“ die Möglichkeit zu einem informellen Gespräch mit mir.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Umgang mit Mitarbeitern durch Professor Wittchen soll – auch ausweislich des Untersuchungsberichts – problematisch gewesen sein, um es vorsichtig zu formulieren. Hatten Sie davon vor Bekanntwerden der Vorwürfe der Hinweisgeber Kenntnis? Warum konnte Herr Wittchen – offenbar – schalten und walten, wie er wollte?

In den Unterlagen des früheren Ombudsmanns sind zwei Fälle innerhalb von sieben Jahren vermerkt, in denen Vorwürfe gegen Professor Wittchen erhoben wurden, die aber nach Rücksprache mit den Beteiligten und dem Dekan der Fakultät geklärt wurden. Wie schon angemerkt, konnte während meiner Amtszeit kein Angehöriger und keine Angehörige der TU Dresden „schalten und walten wie er/sie will“.

Wie kann jetzt ein Imageschaden von der TU Dresden abgewendet werden oder ist es dafür schon zu spät?

Hier verweise ich auf die Rektorin, die sich bereits mehrfach öffentlich dazu geäußert hat. Darüber hinaus kann – ganz generell gesagt – aus meiner Sicht keine wissenschaftliche Organisation der Welt verhindern, dass eine Einzelperson mit ausreichend krimineller Energie einzelne Messdaten verändert, hinzufügt oder weglässt.

Wichtig ist im Verdachtsfall eine stringente und transparente Aufklärung von Vorgängen und Vorwürfen, in Zusammenhang mit einem uneingeschränkten Bekenntnis zur akademischen Integrität. Dies ist auch in diesem Fall bei der TU Dresden so gewesen und verdient Anerkennung anstelle von Häme.

Von Ingolf Pleil