Fahrräder und Möbel im Fokus: Betrüger in Dresden vor Gericht

Dresden

25 000 Euro in knapp drei Wochen – das ist kein schlechter Schnitt. Thomas R. soll das geschafft haben, allerdings nicht auf legalem Weg. Deshalb steht der Pole nun wegen gewerbsmäßigem Bandenbetruges und Fälschung von Zahlungskarten vor dem Dresdner Landgericht. Laut Anklage ergaunerte er sich mit zwei deutschen Mittätern sehr hochpreisige Waren in Fahrradgeschäften und Möbelhäusern.

Die beiden Deutschen suchten sich in den Geschäften teure Artikel aus, legten Personalausweis, Lohnabrechnungen, Meldebescheinigungen und Geldkarten vor und ließen sich den Kauf über die Bank finanzieren. Nur waren, wie sich später herausstellte, alle Dokumente und Karten gefälscht. Und zwar ziemlich gut, wie am Donnerstag ein Ermittlungsbeamter sagte.

Im Fahrrad-XXL Dresden endete die Serie

Drei Wochen zog das Trio im Frühjahr 2021 durch Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, bis sie einen Fehler machten. Am 30. April marschierte ein Gauner ins XXL an der Dohnaer Straße, um ein Rad für 4700 Euro zu kaufen und legte zur Finanzierung ei­nen luxemburgischen Ausweis vor. Doch die Verkäuferin wollte mehr Unterlagen sehen, der Kauf kam nicht zustande.

Drei Tage später versuchten es die Ganoven im gleichen Geschäft erneut. Wieder dauerte alles länger, der „Käufer“ bekam kalte Füße, flüchtete und ließ die Papiere liegen. Schon wieder ein Luxemburger? Das Personal wurde stutzig, der Chef informierte die Polizei. Wenige Tage später folgten Festnahmen.

Falsche Dokumente und Coronatests

Die beiden Deutschen (das Verfahren gegen sie wurde abgetrennt) schoben bei den Ermittlungen die Hauptschuld auf Thomas R. Er sei der Drahtzieher, habe alles organisiert und die ergaunerten Waren bis auf ein paar Möbel, die bei einem Deutschen zu Hause standen, weggebracht und verkauft. Sie selbst hätten kein Geld gesehen.

Auf dem Rechner von Thomas R. fanden die Ermittler gefälschte Dokumente, wie Lohn- und Meldebescheinigungen und sogar gefakte Coronatests. Der 37-Jährige hatte zwar zunächst Angaben gemacht, wollte sich dann aber nicht zu den Vorwürfen äußern. Der Pole lebt in seinem Heimatland, hat aber schon ein bisschen was von Europa gesehen und überall Geschäfte gemacht. Er lebte viele Jahre in der Ukraine, war in Großbritannien unterwegs, hatte in Deutschland ein Transportunternehmen gegründet, war auch mal in Tschechien – zumindest wurde er dort verur­teilt. Ebenso in München. Seine „Geschäfte“ scheinen nicht immer ganz „koscher“ zu sein. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler