Fahrradunfälle in Dresden haben zugenommen

Dresden

Obwohl die Gesamtzahl an Unfällen zurückgegangen ist, zeigt sich der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Gerald Baier während der Pressekonferenz bei einer Entwicklung besonders besorgt: „Die Zunahme von Unfällen mit Fahrradfahrern, aus denen Verletzungen hervorgehen.“

Während im Jahr 2019 Radfahrer in 1392 erfassten Verkehrsunfällen verwickelt waren, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 1545 an. An 60 Prozent aller Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kommen, sind Radler beteiligt. Sie machen zwölf Prozent aller Unfälle im Stadtgebiet aus.

Aus diesem Grund startet die Polizeidirektion Dresden am 4. Mai ihre zweiwöchige Kontrollaktion „Respekt durch Rücksicht“ im Stadtgebiet. 2020 wurde die Aktion ausgespart. Ein Fehler, wie Gerald Baier einräumt. Viele Menschen sind während der Pandemie auf den Drahtesel umgestiegen – die Unfallzahlen sprechen für sich.

Die Kontrollen werden an Wochentagen zwischen 7 und 21 Uhr stattfinden. Neben allgemeinen Verkehrskontrollen wird es ebenso Schwerpunktkontrollen geben, die ihren Fokus auf Aspekte wie korrektes Überholen mit 1,50 Metern Abstand, das Überfahren roter Ampeln oder auf das Rechtsfahrgebot für Radfahrer legen.

Neben Sanktionen soll aber vor allem der Dialog mit den Verkehrsteilnehmern im Vordergrund stehen. Mit den Leuten über ihre Fehler reden und gegebenenfalls ihr Wissen über ein paar Verkehrsregeln wieder aufzufrischen, soll für weniger Crashes in der Zukunft sorgen.

Wo die Kontrollen genau stattfinden werden, wird zum Einen mit der eigenen Datenbank bestimmt. Zum Anderen fließen die Einsendungen aus dem online geschalteten Bürgerportal mit ein, auf dem Dresdnerinnen und Dresdner noch bis zum 12. Juni ihre Eindrücke zu besonderen Gefahrenschwerpunkten im Straßenverkehr einsenden können. Bereits über 800 Beiträge seien laut Baier binnen einer Woche eingegangen.

Der erste Kontrolltag am 4. Mai wird sich mit dem Seitenabstand befassen. Die Polizei wird dazu ab 7 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Stellung gehen. 15 Beamte sind an den Tagen im Einsatz. Unterstützung erhalten sie zudem von den Kollegen der Fahrradgruppe und der Bereitschaftspolizei. Am 16. Mai endet die Aktion. Im Oktober sind aber erneut besondere Kontrollwochen geplant.

Von Tim Krause