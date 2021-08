Fahrraddemo für die Seenotrettung in Dresden

Dresden

Seenotrettungs- und Flüchtlingsorganisationen haben für den heutigen Samstag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto „Seenotrettung ist #unverhandelbar“ demonstrierten unter anderem Sea-Watch, Seebrücke, Amnesty International, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen und Pro Asyl auf 15 Kundgebungen mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmern. „Wir wollen uns nicht an das Sterben im Mittelmeer gewöhnen“, erklärte Marielle Hettich von Seebrücke.

Für sichere und legale Fluchtwege nach Europa

In Dresden hatten die Seebrücke-Ortsgruppe und die Seenotretter von Mission Lifeline am Nachmittag zur Fahrraddemo mit Start am Alaunpark und Kundgebung am Goldenen Reiter aufgerufen.

Auch in Berlin, Köln und München wurde für die Unterstützung der zivilen Seenotrettung durch die Bundesregierung demonstriert. „Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie sich für Etablierung eines europäischen Seenotrettungsprogramms sowie sichere und legale Fluchtwege nach Europa einsetzt“, erläutert Nicol Hänsch von der Seebrücke Dresden die Forderung.

Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Es gibt dort keine staatlich organisierte Seenotrettung für Migranten aus Afrika, die regelmäßig auf der gefährlichen Überfahrt nach Europa in Seenot geraten. Einzig private Organisationen halten mit verschiedenen Schiffen Ausschau nach gefährdeten Menschen. Bislang sind in diesem Jahr laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mindestens 1.195 Menschen im Mittelmeer ums Leben gekommen.

Von epd mit fkä